Грудень, 22 в 20:01

Українська енергосистема намагається стабілізуватись після серії ракетних обстрілів з боку Росії, які тривають з жовтня. Через ворожі атаки частина українських областей тимчасово запровадила стабілізаційні графіки відключення світла.

Водночас у низці областей, як, наприклад, Київській, тривають екстрені відключення світла, коли ж у частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

Втім, планові графіки подачі електроенергії працюють в більшості регіонів України, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей. Також стабілізаційні графіки були запровадежні у Києві.

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Де та коли не буде світла 23 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

9 грудня ДТЕК Київські електромережі розробили оновлені графіки стабілізаційних відключень.

Наразі у Києві діють стабілізаційні відключення згідно з оновленими графіками. Оновлений графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є . Періоди, коли гарантується наявність світла. Це білий колір на графіку;

. Періоди, коли гарантується наявність світла. Це Світла немає . Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку ;

. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. ; Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Якщо відключення світла у вашому будинку стабілізаційне, то дізнатись час відновлення електроенергії можна у графіку на сайті ДТЕК.

Якщо відключення екстрене – доведеться почекати, оскільки електропостачання може бути відсутнє довше, наприклад, 6-8 год.

Харківська область

Обленерго Харківської області дотримується графіків стабілізаційних вимкнень.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Одеська область

Після нещодавніх атак Росії по енергосистемі регіону, компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки на території області.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Львівська область

Обленерго Львівщини й далі дотримується запроваджених раніше графіків.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго оновила черги в графіках вимкнень світла.

Оновлені черги планових відключень можна подивитись за посиланням.

Дізнатись відповідність між чергою, що буде знеструмлена, та адресою, де планується вимкнення світла, можна за цим посиланням.

Перегляд планових та аварійних відключень в особистому кабінеті та на сайті.

Дніпропетровська область

ДТЕК Дніпровські електромережі з 21 грудня запровадило оновлені графіки стабілізаційних відключень.

Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір на графіку означає, що світло є, і в цей період ДТЕК гарантує наявність світла ;

на графіку означає, що і в цей період ДТЕК гарантує наявність світла Сірий колір на графіку означає, що світла немає . Тому протягом цього періоду відключення будуть відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему;

означає, що . Тому протягом цього періоду відключення будуть відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему; Світло-сірий колір на графіку передбачає можливі відключення. У цей період відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. Рекомендується знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Запорізька область

Запоріжжяобленерго дотримується стабілізаційних графіків погодинних вимкнень світла. Водночас у регіоні також діють екстрені відключення світла, що поширюються на інші черги, аніж зазначені в планових графіках.

За графіком погодинні стабілізаційні відключення розпочнуться о 00:00 із третьої черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 год, із можливою невеличкою затримкою.

В області також можливі введення аварійних та екстрених стабілізаційних відключень електроенергії. Останні передбачають як збільшення тривалості відключень, так і залучення до них споживачів інших черг – в обсягах та на час, що необхідні для стабілізації рівня енергоспоживання.

Адреси першої, другої та третьої черг споживачів м. Запоріжжя та Запорізького району (підконтрольного Україні), що задіяні у графіках стабілізаційних відключень, можна дізнатись за цим посиланням.

Переглянути прогнозовані графіки відключень світла можна на сайті Запоріжжяобленерго.

Чернігівська область

Чернігівобленерго дотримується планових вимкнень світла у форматі “три через шість”.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

Обленерго Закарпаття дотримується погодинних вимкнень електроенергії, що діють згідно з графіками.

Втім, фактичні години включення/відключення можуть бути змінені у разі:

недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами області;

під час повітряної тривоги на території Закарпаття;

у разі відсутності зв’язку для дистанційного включення/відключення електроенергії, в результаті чого потрібен час для доїзду аварійних бригад до підстанцій;

на час, необхідний для проведення перемикань по зміні черг.

На 23 грудня прогнозовані години для трьох черг та однієї додаткової черги можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

Графіки Полтаваобленерго стосуватимуться двох черг споживачів електроенергії.

В області будуть вимикатись дві черги – основна та додаткова, що позначена у дужках.

Ознайомитися з графіками в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Для Хмельницької області триває розподілення електроенергії між чотирма чергами, що поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго на 23 грудня діють відповідно плану, встановленого 19 грудня.

Подача електроенергії розподілена, як і раніше, між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго триває робота графіків погодинних відключень світла, але в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги, а кількість годин із заживленими електроенергією будівлями залежить від температури навколишнього середовища.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Для зручності споживачів Черкащини Черкасиобленерго розробило онлайн-форму, за якою можна легко та швидко дізнатися графік відключення енергії за адресою споживача.

Для того, аби скористатись онлайн-формою, необхідно зайти в розділ Графіки погодинних відключень за цим посиланням та вказати адресу споживача.

Після внесення адреси сайт згенерує графіки погодинних відключень, які застосовано саме за адресою абонента.

Миколаївська область

На Миколаївщині та у Миколаєві й надалі діють графіки відключень світла, опубліковані очільником ОВА Віталієм Кімом.

Планові вимкнення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина дотримується розкладу планових вимкнень світла, що був запроваджений Чернівціобленерго.

Споживачі розподілені по 18 групах. Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Рівненська область

Внаслідок пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в енергосистемі України та Рівненської області зберігається дефіцит потужності.

Втім, Рівнеобленерго розробило графіки стабілізаційних відключень, згідно з доведеними величинами потужності.

В обленерго застерігають, що у випадку зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність, за командою диспетчера Укренерго про екстрене зниження потужності, можуть застосовуватися додаткові обмеження електропостачання.

Крім того, у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком. Стабілізаційні графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури й споруд, які заживлені від тих самих мереж, що й ці об’єкти.

Дізнатись графіки вимкнень світла для Рівненської області можна за цим посиланням, коли ж графіки для міста Рівне можна подивитись за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Івано-Франківська, Волинська та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 23 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Волиньобленерго та Житомиробленерго.