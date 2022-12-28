Декабрь, 28 в 12:57

Кабмин постановлением от 27 декабря утвердил автоматическое продление с января 2023 года социальных выплат, действие которых закончилось во время военного положения. Прежде всего, это касается людей и детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки, говорят в Минсоцполитики.

— Принятое постановление обеспечит удобство тем гражданам, которые объективно имеют право на автоматическое продление выплат. Оно также позволит обеспечить оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается, — объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Какие соцвыплаты будут автоматически продлены с 1 января:

на детей, над которыми установлена опека или забота;

на детей с тяжелыми заболеваниями;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

украинцам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Кроме того, до конца 2023 года продлили переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.