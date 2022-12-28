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Факты / Україна / Общество

В Украине автоматически продлили некоторые соцвыплаты с 1 января 2023 года

Валентина Летяк, редактор ленты
Виплати
Фото: Depositphotos

Кабмин постановлением от 27 декабря утвердил автоматическое продление с января 2023 года социальных выплат, действие которых закончилось во время военного положения. Прежде всего, это касается людей и детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки, говорят в Минсоцполитики.

— Принятое постановление обеспечит удобство тем гражданам, которые объективно имеют право на автоматическое продление выплат. Оно также позволит обеспечить оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается, — объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Какие соцвыплаты будут автоматически продлены с 1 января:

  • на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • на детей с тяжелыми заболеваниями;
  • детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;
  • украинцам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Кроме того, до конца 2023 года продлили переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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Источник: Кабмин
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