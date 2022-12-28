В Україні автоматично продовжили деякі соцвиплати з 1 січня 2023 року
Кабмін постановою від 27 грудня затвердив автоматичне продовження з січня 2023 року соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану. Передусім це стосується людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, кажуть в Мінсоцполітики.
– Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об’єктивно мають право на автоматичне продовження виплат. Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує, – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Які соцвиплати будуть автоматично продовжені з 1 січня:
- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- на дітей з тяжкими захворюваннями;
- дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- людям, які доглядають за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;
- українцям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Окрім того, до кінця 2023 року продовжили перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат працездатним особам, що не працюють і доглядають за людьми з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.