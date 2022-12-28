Грудень, 28 в 12:57

Кабмін постановою від 27 грудня затвердив автоматичне продовження з січня 2023 року соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану. Передусім це стосується людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, кажуть в Мінсоцполітики.

– Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об’єктивно мають право на автоматичне продовження виплат. Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує, – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Які соцвиплати будуть автоматично продовжені з 1 січня:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей з тяжкими захворюваннями;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

людям, які доглядають за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

українцям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Окрім того, до кінця 2023 року продовжили перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат працездатним особам, що не працюють і доглядають за людьми з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.