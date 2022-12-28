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В Україні автоматично продовжили деякі соцвиплати з 1 січня 2023 року

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Виплати
Фото: Depositphotos

Кабмін постановою від 27 грудня затвердив автоматичне продовження з січня 2023 року соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану. Передусім це стосується людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, кажуть в Мінсоцполітики.

– Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об’єктивно мають право на автоматичне продовження виплат. Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує, – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Які соцвиплати будуть автоматично продовжені з 1 січня:

  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • на дітей з тяжкими захворюваннями;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • людям, які доглядають за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;
  • українцям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Окрім того, до кінця 2023 року продовжили перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат працездатним особам, що не працюють і доглядають за людьми з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

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Джерело: Урядовий портал
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