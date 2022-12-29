Повышение социальных выплат в 2023 году не планируется — Минсоцполитики

Декабрь, 29 в 17:01

В следующем году не будет повышения социальных выплат, несмотря на высокую инфляцию, однако для поддержки людей в затруднительной ситуации будут привлекать международных доноров через формат єДопомога.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию Факты.

— К сожалению, нет. Законом О государственном бюджете в 2023 году мы определили одну фиксированную сумму прожиточного минимума в течение года. Пока не планируем ее увеличивать, поскольку понимаем: не будет достаточно финансов, чтобы покрыть гарантию, определенную законодательством, — побъяснила она.

В то же время подчеркнула, что в следующем году все ресурсы, которые можно будет аккумулировать, будут направляться на ВСУ, оборону и нашу победу.

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По ее словам, социальная поддержка остается на уровне текущего года.

– Мы понимаем, что, к сожалению, инфляция съедает значительное количество стоимости денег. Поэтому будем пытаться перекрыть нехватку средств для самых бедных и уязвимых слоев населения путем привлечения международных доноров, дополнительных выплат через формат єДопомога, с использованием средств различных международных организаций, которые сейчас пытаемся централизовать, — рассказала Жолнович.

Правительство с января 2023 года автоматически продлило некоторые социальные выплаты, действие которых истекло во время военного положения. Прежде всего это касается людей и детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки.

Источник: Факти