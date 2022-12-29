Підвищення соціальних виплат у 2023 році не планується – Мінсоцполітики

Грудень, 29 в 17:01

Наступного року не буде підвищення соціальних виплат, незважаючи на високу інфляцію, проте для підтримки людей у скрутній ситуації залучатимуть міжнародних донорів через формат єДопомога.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню Факти.

– На жаль, ні. Законом Про державний бюджет у 2023 році ми визначили одну фіксовану суму прожиткового мінімуму впродовж року. Наразі не плануємо її збільшувати, оскільки розуміємо: не матимемо достатньо фінансів, щоби покрити гарантію, визначену законодавством, – пояснила вона.

Водночас наголосила, що наступного року всі ресурси, які можна буде акумулювати, спрямовуватимуться на ЗСУ, оборону та нашу перемогу.

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За її словами, соціальна підтримка залишиться на рівні поточного року.

– Ми розуміємо, що, на жаль, інфляція з’їдає значну кількість вартості грошей. Тому намагатимемось перекрити нестачу коштів для найбідніших та найвразливіших верств населення шляхом залучення міжнародних донорів, додаткових виплат через формат єДопомога, з використанням коштів різних міжнародних організацій, які зараз намагаємось централізувати, – розповіла Жолнович.

Уряд з січня 2023 року автоматично продовжив деякі соціальні виплати, дія яких закінчилась під час воєнного стану. Передусім це стосується людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.

Джерело: Факти