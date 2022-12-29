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Факты / Україна / Общество

В Киеве продолжаются экстренные отключения

Илья Нежигай, редактор ленты
Світло електроенергія
Фото: Pexels

29 декабря в Киеве продолжаются экстренные отключения света.

— Сейчас график стабилизационных отключений не применяется. Действуют экстренные отключения, — отмечают в ДТЭК.

Ситуация остается сложной. По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в реалиях экстренных отключений киевляне могут прожить всю зиму.

Когда начнут действовать графики отключений, чтобы ознакомиться с ними — начните вводить адрес на украинском языке.

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Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 ч. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 ч.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 мин.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3


Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

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Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

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