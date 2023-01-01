Тотальный блекаут в Украине возможен разве что теоретически – Кудрицкий

Январь, 01 в 12:48

Россия сейчас проигрывает на передовой, то же ее ждет и на энергетическом фронте, поэтому о вероятности тотального блекаута можно говорить лишь теоретически, считает председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Теоретически может грозить, на практике – не вижу такой непосредственной опасности сейчас. Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими атаками, я очень на это надеюсь, по крайней мере. И динамика тех атак и эффект от них показывает, что россияне обладают все меньшей способностью вызывать какие-то возмущения в нашей энергосистеме, – объяснил он в интервью в эфире телемарафона.

По его словам, энергетики научились готовиться к этим атакам, более того, Россия мало что может продемонстрировать “на поле боя с украинской энергосистемой”.

– Мне кажется, что атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проиграют на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют, — подытожил Кудрицкий.

Несмотря на массированную атаку ракетами, а затем иранскими дронами, России не удалось оставить украинцев без света на Новый год – аварийные отключения электроэнергии ни 31 декабря, ни 1 января не применялись, сообщили ранее в Укрэнерго.