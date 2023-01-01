Тотальний блекаут в Україні можливий хіба що теоритично – Кудрицький

Січень, 01 в 12:48

Росія зараз програє на передовій, те саме її чекає й на енергетичному фронті, тому про ймовірність тотального блекауту можна говорити лише теоритично, вважає голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

– Теоретично може загрожувати, на практиці – не бачу такої безпосередньої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками, я дуже на це сподіваюся, принаймні. І динаміка тих атак і ефект від них показує, що росіяни мають все меншу здатність спричиняти якісь збурення в нашій енергосистемі, – пояснив він в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

За його словами, енергетики навчилися готуватися до цих атак, більш того – Росія мало що може продемонструвати “на полі бої з українською енергосистемою”.

– Мені здається, що атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють, – підсумував Кудрицький.

Незважаючи на масовану атаку ракетами, а згодом іранськими дронами, Росії не вдалося залишити українців без світла на Новий рік – аварійні відключення електроенергії ні 31 грудня, ні 1 січня не застосовувалися, повідомили раніше в Укренерго.