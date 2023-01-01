Аварийных отключений не было: РФ не удалось оставить украинцев без света на Новый год

Январь, 01 в 11:56

Несмотря на массированную атаку ракетами, а затем иранскими дронами, России не удалось оставить украинцев без света на Новый год – аварийные отключения электроэнергии ни 31 декабря, ни 1 января не применялись, сообщает Укрэнерго.

Последние сутки были сложными для энергетиков, однако они сделали все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений.

— После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар. В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных сил при взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины в целом уничтожила 45 ударных БПЛА, — отмечают в энергокомпании.

По состоянию на 11:00 дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены “благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничению работы промышленности”.

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В то же время энергетики обращаются к украинцам с просьбой в дальнейшем экономно потреблять электроэнергию.

Силы противовоздушной обороны в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года уничтожили 45 ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.