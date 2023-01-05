Циническая ловушка и элемент пропаганды: в ОП отреагировали на “рождественское перемирие” Кирилла

Январь, 05 в 13:39

В Офисе президента отреагировали на предложение о “рождественском перемирии” от главы Русской православной церкви Кирилла Гундяева, более известного как патриарх Кирилл.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал ее циничной ловушкой.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Сейчас смотрят

— Заявление РПЦ о “рождественском перемирии” — циничная ловушка и элемент пропаганды, — подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как “пропагандист войны”.

— РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ, — добавил Подоляк.

РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

5 января глава РПЦ патриарх Кирилл, открыто одобривший полномасштабное вторжение России против Украины, внезапно призвал к “рождественскому перемирию”. Ранее в своих речах к прихожанам РПЦ он распространял фейки о “бомбили Донбасс восемь лет” и что Украина якобы собиралась проводить на Донбассе гей-парады.

Также Кирилл выступал с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, которые становятся в ряды армии и идут убивать украинцев.