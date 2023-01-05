Цинічна пастка та елемент пропаганди: в ОП відреагували на “різдвяне перемир’я” Кирила

Січень, 05 в 13:39

В Офісі президента відреагували на пропозицію щодо “різдвяного перемир’я” від очільника Російської православної церкви Кирила Гундяєва, більш відомого як патріарх Кирило.

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав її цинічною пасткою.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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— Заява РПЦ про “різдвяне перемир’я” – цинічна пастка й елемент пропаганди, – наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як “пропагандист війни”.

— РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ, – додав Подоляк.

РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

5 січня глава РПЦ патріарх Кирило, який відкрито схвалив повномасштабне вторгнення Росії проти України, раптово закликав до “різдвяного перемир’я”. Раніше у своїх промовах до прихожан РПЦ він розповсюджував фейки про “бомбили Донбас вісім років” та що Україна нібито збиралася проводити на Донбасі гей-паради.

Також Кирил виступав із промовою в храмі збройних сил РФ, розхвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії і йдуть вбивати українців.