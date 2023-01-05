ВСУ ударили по позициям ЗРК россиян, сбили вражеские самолеты Су-25 и Ми-8 — Генштаб

Январь, 05 в 19:58

Воины Вооруженных сил Украины нанесли 15 ударов по позициям российских захватчиков и зенитно-ракетных комплексов, которые использовала РФ против мирных жителей.

В то же время украинские защитники сбили вражеский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 и многоцелевой вертолет Ми-8, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас смотрят

— Подразделения же ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины осуществили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. В частности, захватчики ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Однако враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, а на Новопавловском, Запорожском и Херсонском — обороняется.