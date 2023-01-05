ЗСУ вдарили по позиціях ЗРК росіян, збили ворожі літаки Су-25 та Мі-8 – Генштаб
Воїни Збройних сил України завдали 15 ударів по позиціях російських загарбників та зенітно-ракетних комплексів, які використовувала РФ проти мирних жителів.
Водночас українські захисники збили ворожий одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25 та багатоцільовий вертоліт Мі-8, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
– Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів, – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Зокрема, загарбники ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Проте ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.