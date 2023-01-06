Январь, 06 в 13:50

Туристические газовые баллоны достаточно практичны и не занимают много места в доме. Именно они стали настоящим спасением для многих украинцев во время отключений электроэнергии.

Однако, вместе с тем, возросло количество пожаров из-за неправильного использования газовых баллонов. Почему туристический газовый баллон может взорваться во время приготовления пищи – читайте в материале.

Пресофицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий считает, что в последнее время большое количество взрывов туристических газовых горелок – по неосторожности и непониманию людей, которые ими пользуются.

Сейчас смотрят

— Мы фиксировали много случаев, когда ставят большую кастрюлю или сковороду на небольшой газовый баллон. Что происходит со сковородкой или кастрюлей? Она нагревается. Соответственно, тепло от сковородки передается на открытый газовый баллон. Что происходит с газовым баллоном, когда на него действуют соответствующие высокие температуры? Газ расширяется и происходит взрыв!

В ГСЧС сообщают, что при отключении света начало расти количество взрывов в квартирах. И самая главная причина возгораний – неправильное использование газовых горелок, предназначенных для применения на открытом воздухе.

Важно, что длительное горение может привести к перегреву и взрыву баллона.

Также следует помнить, что использовать большую, глубокую посуду для подогрева на маленьком баллоне нельзя. Если вы все же решились использовать туристическую горелку дома, нужно соблюдать правила безопасности.

Как безопасно пользоваться туристическим газовым баллоном