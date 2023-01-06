Січень, 06 в 13:50

Туристичні газові балони доволі практичні та не займають багато місця в оселі. Саме вони стали справжнім спасінням для багатьох українців під час відключень електроенергії.

Однак, разом із тим, зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими балонами. Чому туристичний газовий балон може вибухнути під час приготування їжі – читайте в матеріалі.

Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий вважає, що останнім часом велика кількість вибухів туристичних газових пальників – через необережність та нерозуміння людей, які ними користуються.

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– Ми фіксували багато випадків, коли ставлять здоровенну каструлю або сковорідку на маленький газовий балон. Що робиться зі сковорідкою або каструлею? Вона нагрівається. Відповідно, тепло від сковорідки передається на відкритий газовий балон. Що робиться з газовим балоном, коли на нього діють відповідні високі температури? Газ розширюється і стається вибух!

У ДСНС повідомляють, що під час відключень світла почала зростати кількість вибухів у квартирах. І найголовніша причина загорянь – неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі.

Важливо, що тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона.

Також слід пам’ятати, що використовувати великий, глибокий посуд для підігріву на маленькому балоні не можна. Якщо ви все ж таки наважилися використати туристичний пальник вдома, потрібно дотримуватися правил безпеки.

Як безпечно користуватися туристичним газовим балоном