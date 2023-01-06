Январь, 06 в 15:58

В руках страны-агрессора находятся украинские военнопленные, которых в Украине разыскивают и ждут родные. Их возврат зависит от результатов договоренностей с врагом. Но украинцам нужно знать, как действовать, если боец попал в плен или считается пропавшим без вести.

Как поступить, чтобы все шаги по поиску и возвращению были эффективными, рассказывает представитель пресс-службы ГУ разведки МО Андрей Юсов.

— Прежде всего, следует зарегистрировать пропавшего в базе Национального информационного бюро. А потом написать заявление в полицию, – объяснил Юсов. — С любыми вопросами можно обращаться в координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В штабе работают психологи и юристы, они помогут в решении проблемных вопросов. Стоит отметить, что, кроме столицы, консультационные центры штаба действуют также в таких городах как Николаев, Винница, Харьков, готовится к открытию центр во Львове.

— Координационный штаб по обращению с военнопленными – это временный орган исполнительной власти, в который входят работники ГУР СБУ, работники МВД, многих структур, работающих по принципу единого окна для обслуживания граждан. Работа ведется по нескольким направлениям.

Сотрудники координационного центра собирают всю необходимую, объективную информацию для установления объективного статуса, занимаются вопросами возвращения защитников, а также сопровождают их семьи на протяжении всего пути к этой цели. Это обеспечение решения юридических, социальных, психологических вопросов и т.д.

Юсов также напомнил, что координационным штабом разработана дорожная карта с пошаговыми инструкциями на разные случаи. Она находится в свободном доступе на информационных ресурсах координационного штаба. Работает также горячая консультационная линия. Помощь по вопросам регистрации пропавшего или пленного можно получить также онлайн из любого уголка Украины и из-за границы.

Работают также общественные объединения родственников пленных, к которым также нужно обращаться за поддержкой.