Січень, 06 в 15:58

В руках країни-агресора перебувають українські військовополонені, яких в Україні розшукують та чекають рідні. Їх повернення залежить від результатів домовленостей з ворогом. Але українцям потрібно знати, як діяти, якщо боєць потрапив у полон або вважається зниклим безвісти.

Як діяти, щоб усі кроки з пошуку та повернення були ефективними, розповідає представник пресслужби ГУ розвідки МО Андрій Юсов.

– Насамперед, слід зареєструвати зниклого у базі Національного інформаційного бюро. А потім написати заяву в поліцію, – пояснив Юсов. – З будь-якими питаннями можна звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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У штабі працюють психологи та юристи, вони допоможуть у вирішенні проблемних питань. Варто зазначити, що окрім столиці, консультаційні центри штабу діють також у таких містах як Миколаїв, Вінниця, Харків, готується до відкриття центру у Львові.

– Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими – це тимчасовий орган виконавчої влади, до якого входять працівники ГУР СБУ, працівники МВС, багатьох структур, які працюють за принципом єдиного вікна для обслуговування громадян. Робота ведеться за кількома напрямками.

Працівники координаційного центру збирають всю необхідну, об’єктивну інформацію для встановлення об’єктивного статусу, займаються питаннями повернення захисників, а також супроводжують їхні родини впродовж усього шляху до цієї мети. Це забезпечення вирішення юридичних, соціальних, психологічних питань тощо

Юсов також нагадав, що координаційним штабом розроблена дорожня карта з покроковими інструкціями на різні випадки. Вона є у вільному доступі на інформаційних ресурсах координаційного штабу.

Працює також гаряча консультаційна лінія. Допомогу з питань реєстрації зниклого або полоненого можна отримати також онлайн з будь-якого куточка України і з-за кордону.

Працюють також громадські об’єднання родичів полонених, до яких також потрібно звертатися за підтримкою.