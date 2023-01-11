Январь, 11 в 20:32

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что из-за плановых ремонтов некоторых генерационных объектов в Украине пытаются балансировать систему с помощью ГЭС, которые не могут работать круглосуточно.

Об этом Коваленко написал у себя в Facebook.

– Ситуация сейчас сложная. И в системе, и с нашим восприятием происходящих изменений… Генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Погода делает так, что мы больше пользуемся электроприборами, достаем обогреватели. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит, – рассказал он.

Гендиректор Yasno объяснил, что некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты, без которых они выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень долгим.

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– Такие же капремонты происходили и до войны, только у системы были большие возможности, чтобы отключения происходили незаметно. Эту нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС. И здесь кроется ответ на вопрос, почему стали отключать ночью. Так как ресурс гидроэлектростанций исчерпываемый, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются, – отметил он.

Коваленко добавил, что из-за состояния сетей и генерации сейчас в Киев дают ~60% необходимых объемов. С этого доступного объема ~40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток ОСР распределят среди потребителей.

– Выходит так, что потребление сейчас очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения, и серые зоны полностью отключаются, – резюмировал он.

Источник: Сергей Коваленко