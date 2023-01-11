Січень, 11 в 20:32

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що через планові ремонти деяких генераційних об’єктів в Україні намагаються балансувати систему за допомогою ГЕС, які не можуть працювати цілодобово.

Про це Коваленко написав у себе в Facebook.

– Ситуація зараз складна. І в системі, і з нашим сприйняттям змін, що відбуваються… Генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Погода робить так, що ми більше користуємося електроприладами, дістаємо обігрівачі. Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит, – розповів він.

Гендиректор Yasno пояснив, що деякі генераційні об’єкти пішли на планові ремонти, без яких вони вийдуть з ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим.

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– Такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно. Цю нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС. І тут криється відповідь на запитання, чому почали відключати вночі. Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються, – зазначив він.

Коваленко додав, що через стан мереж і генерації зараз на Київ дають ~60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму ~40% іде на об’єкти критичноі інфраструктури. Залишок ОСРи розподілять серед споживачів.

– Складається так, що споживання зараз є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження, і сірі зони відключаються повністю, – резюмував він.

Джерело: Сергій Коваленко