Онлайн-слоты: что нужно знать для выигрыша
Популярность слотов у посетителей украинского лицензионного казино Pin Up и других популярных игровых платформ обусловлена несколькими причинами, одной из которых являются несложные правила.
Основным принципом игры на слотах является вращение барабанов до выпадения выигрышных комбинаций. Такие машины представлены в ассортименте каждого разработчика игорного софта, благодаря чему гемблеры имеют возможность выбирать слоты онлайн в соответствии с собственными критериями.
Большинство посетителей Pin Up казино в основном оценивает игры визуально, не вдаваясь в технические тонкости.
Для правильного выбора слотов на реальные деньги необходимо знать основные параметры и отличия игровых автоматов.
Особенности слотов в ПинАп: барабаны и линии выплат
Основными характеристиками слотов являются количество барабанов и линий выплат. Первые барабанные игры имели три катушки, на каждой из которых выпадал один символ.
Современные слоты онлайн могут состоять из шести и более барабанов, причем на каждой катушке может быть более четырех символов. Наиболее распространенные версии с пятью барабанами и тремя знаками.
Линия выплат в первых версиях была лишь одна. В современных автоматах выигрышных линий может быть 9-10, хотя слоты от некоторых производителей содержат несколько десятков или сотен выигрышных комбинаций.
Объясняется это так: если у традиционных автоматов цепочка картинок считывается справа налево, то в нестандартных — призовые комбинации формируются по кластерному принципу на сетчатом игровом поле, то есть хаотично.
Разновидности слотов:
- Три барабана — ретро-слоты с простыми правилами, в которых легко сориентироваться даже новичкам.
- Пять барабанов — самая распространенная группа слотов с дополнительными функциями (Бонус, Вайлд и Скайтер) и дополнительным множителем.
- Семь барабанов — встречаются нечасто и представлены не в каждом заведении. Обычно не предусматривают бонусных раундов. Имеют минимальное количество линий — до 10.
- Девять барабанов — редкая разновидность слотов с нестандартным оформлением и дополнительными бонусными раундами. В эмуляторах этого типа с несколькими игровыми полями и автономным игровым процессом часто разыгрывается прогрессивный джекпот.
Посетители Pin Up Casino, которые отдают предпочтение простым версиям и понятным правилам, обычно выбирают слоты с тремя барабанами, в которых часто встречаются специальные символы.
Оценить сложность правил помогут демо слоты, для игры на которых не требуется регистрация.
Бесплатные игровые слоты в Pin Up: особенности и преимущества
Бесплатные, или демонстрационные, игры функционируют на таких же алгоритмах, что и слоты на реальные деньги.
В них аналогичный процент отдачи, доступность бонусов, специальных символов и тому подобное. Используя слоты бесплатно в казино Пин Ап, игроки имеют возможность протестировать автоматы перед тем, как начать играть на деньги.
Среди преимуществ бесплатных слотов:
- отсутствие риска из-за незнания особенностей и механики автомата;
- возможность проверить стратегии без потери денег;
- нет необходимости регистрироваться на сайте;
- возможность почувствовать азарт без боязни потратить деньги.
Опытные игроки тестируют игры слоты в деморежиме для того, чтобы не тратить напрасно деньги и время.
Специальные символы в онлайн-слотах казино
Игровые автоматы имеют символы двух типов:
- стандартные для формирования призовых комбинаций в пределах оплаченной призовой линии;
- специальные (или спецсимволы) с особыми функциями.
Чаще всего игровые слоты имеют такие спецсимволы:
- Wild — способен заменить в потенциально выигрышной комбинации любой игровой знак.
- Scatter — оплачивается в любой позиции.
- Bonus — запускает дополнительный раунд.
Wild, или дикий символ, может в некоторых слотах расширяться на весь барабан или удваивать сумму выигрыша.
Scatter, или символ разброса, способен формировать призовые последовательности независимо от размеченных на барабанах призовых линий. После появления скаттера в количестве по меньшей мере 3 начинают насчитываться фриспины.
Bonus в определенном количестве начинает мини-игру, обычно посвященную тематике слота, и проходит в несколько этапов.
Функционал некоторых слотов позволяет гемблерам преуспеть в риск-игре. Особенность риск-игры — в возможности добыть крупный выигрыш. Но если игрок проигрывает, он теряет предыдущий выигрыш.
Чтобы разобраться в особенностях спецсимволов и запомнить их значение, гемблеры в украинском лицензионном казино Пин Ап обычно начинают играть в слоты бесплатно. А уже после изучения правил переходят на реальные деньги.
Бонусные и прогрессивные игровые слоты
Среди любителей азарта большой популярностью пользуются слоты на деньги двух разновидностей:
- Бонусные игровые автоматы с дополнительными опциями — фриспинами, множителями, тематическими раундами, ре-спинами. Чтобы активировать бонусную игру, гемблер должен собрать комбинацию из определенных символов. Бонусные слоты привлекают игроков прибыльностью и интересным игровым процессом.
- Прогрессивные, или слоты с прогрессивным джекпотом. Сумма джекпота накапливается из ставок игроков. Чем популярнее слот, тем быстрее насобирается суперприз.
Суперприз в слотах с прогрессивным джекпотом можно получить даже при минимальной ставке.
Сумма выигрыша зависит от разновидности джекпота, который бывает:
- домашним (сформирован в пределах казино);
- автономным (приз накапливается быстро);
- глобальным (формируется во всех казино, в которых стоят слоты этого производителя).
В одном онлайн-казино слоты могут быть представлены с прогрессивными джекпотами разных видов, что значительно повышает шансы гемблеров на выигрыш.
Механизм слотов
Игровые слот-машины различаются также по механике. Помимо классического выпадения символов, популярными являются следующие механики:
- Megaways.
- InfiniReels.
- Каскадные (функция Avalanche).
- Hold and Win.
Разнообразие видов слотов по количеству барабанов и линий, с бонусными опциями и тематике, по количеству ставок и доходностью позволяет легко подобрать игровой автомат для крупного выигрыша и веселого проведения времени.
Обязательным условием получения выигрыша является игра на деньги в лицензированных заведениях, например, в казино Pin-Up.ua.