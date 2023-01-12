Январь, 12 в 12:00

Популярность слотов у посетителей украинского лицензионного казино Pin Up и других популярных игровых платформ обусловлена несколькими причинами, одной из которых являются несложные правила.

Основным принципом игры на слотах является вращение барабанов до выпадения выигрышных комбинаций. Такие машины представлены в ассортименте каждого разработчика игорного софта, благодаря чему гемблеры имеют возможность выбирать слоты онлайн в соответствии с собственными критериями.

Большинство посетителей Pin Up казино в основном оценивает игры визуально, не вдаваясь в технические тонкости.

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Для правильного выбора слотов на реальные деньги необходимо знать основные параметры и отличия игровых автоматов.

Особенности слотов в ПинАп: барабаны и линии выплат

Основными характеристиками слотов являются количество барабанов и линий выплат. Первые барабанные игры имели три катушки, на каждой из которых выпадал один символ.

Современные слоты онлайн могут состоять из шести и более барабанов, причем на каждой катушке может быть более четырех символов. Наиболее распространенные версии с пятью барабанами и тремя знаками.

Линия выплат в первых версиях была лишь одна. В современных автоматах выигрышных линий может быть 9-10, хотя слоты от некоторых производителей содержат несколько десятков или сотен выигрышных комбинаций.

Объясняется это так: если у традиционных автоматов цепочка картинок считывается справа налево, то в нестандартных — призовые комбинации формируются по кластерному принципу на сетчатом игровом поле, то есть хаотично.

Разновидности слотов:

Три барабана — ретро-слоты с простыми правилами, в которых легко сориентироваться даже новичкам.

Пять барабанов — самая распространенная группа слотов с дополнительными функциями (Бонус, Вайлд и Скайтер) и дополнительным множителем.

Семь барабанов — встречаются нечасто и представлены не в каждом заведении. Обычно не предусматривают бонусных раундов. Имеют минимальное количество линий — до 10.

Девять барабанов — редкая разновидность слотов с нестандартным оформлением и дополнительными бонусными раундами. В эмуляторах этого типа с несколькими игровыми полями и автономным игровым процессом часто разыгрывается прогрессивный джекпот.

Посетители Pin Up Casino, которые отдают предпочтение простым версиям и понятным правилам, обычно выбирают слоты с тремя барабанами, в которых часто встречаются специальные символы.

Оценить сложность правил помогут демо слоты, для игры на которых не требуется регистрация.

Бесплатные игровые слоты в Pin Up: особенности и преимущества

Бесплатные, или демонстрационные, игры функционируют на таких же алгоритмах, что и слоты на реальные деньги.

В них аналогичный процент отдачи, доступность бонусов, специальных символов и тому подобное. Используя слоты бесплатно в казино Пин Ап, игроки имеют возможность протестировать автоматы перед тем, как начать играть на деньги.

Среди преимуществ бесплатных слотов:

отсутствие риска из-за незнания особенностей и механики автомата;

возможность проверить стратегии без потери денег;

нет необходимости регистрироваться на сайте;

возможность почувствовать азарт без боязни потратить деньги.

Опытные игроки тестируют игры слоты в деморежиме для того, чтобы не тратить напрасно деньги и время.

Специальные символы в онлайн-слотах казино

Игровые автоматы имеют символы двух типов:

стандартные для формирования призовых комбинаций в пределах оплаченной призовой линии;

специальные (или спецсимволы) с особыми функциями.

Чаще всего игровые слоты имеют такие спецсимволы:

Wild — способен заменить в потенциально выигрышной комбинации любой игровой знак.

— способен заменить в потенциально выигрышной комбинации любой игровой знак. Scatter — оплачивается в любой позиции.

— оплачивается в любой позиции. Bonus — запускает дополнительный раунд.

Wild, или дикий символ, может в некоторых слотах расширяться на весь барабан или удваивать сумму выигрыша.

Scatter, или символ разброса, способен формировать призовые последовательности независимо от размеченных на барабанах призовых линий. После появления скаттера в количестве по меньшей мере 3 начинают насчитываться фриспины.

Bonus в определенном количестве начинает мини-игру, обычно посвященную тематике слота, и проходит в несколько этапов.

Функционал некоторых слотов позволяет гемблерам преуспеть в риск-игре. Особенность риск-игры — в возможности добыть крупный выигрыш. Но если игрок проигрывает, он теряет предыдущий выигрыш.

Чтобы разобраться в особенностях спецсимволов и запомнить их значение, гемблеры в украинском лицензионном казино Пин Ап обычно начинают играть в слоты бесплатно. А уже после изучения правил переходят на реальные деньги.

Бонусные и прогрессивные игровые слоты

Среди любителей азарта большой популярностью пользуются слоты на деньги двух разновидностей:

Бонусные игровые автоматы с дополнительными опциями — фриспинами, множителями, тематическими раундами, ре-спинами. Чтобы активировать бонусную игру, гемблер должен собрать комбинацию из определенных символов. Бонусные слоты привлекают игроков прибыльностью и интересным игровым процессом.

— фриспинами, множителями, тематическими раундами, ре-спинами. Чтобы активировать бонусную игру, гемблер должен собрать комбинацию из определенных символов. Бонусные слоты привлекают игроков прибыльностью и интересным игровым процессом. Прогрессивные, или слоты с прогрессивным джекпотом. Сумма джекпота накапливается из ставок игроков. Чем популярнее слот, тем быстрее насобирается суперприз.

Суперприз в слотах с прогрессивным джекпотом можно получить даже при минимальной ставке.

Сумма выигрыша зависит от разновидности джекпота, который бывает:

домашним (сформирован в пределах казино);

автономным (приз накапливается быстро);

глобальным (формируется во всех казино, в которых стоят слоты этого производителя).

В одном онлайн-казино слоты могут быть представлены с прогрессивными джекпотами разных видов, что значительно повышает шансы гемблеров на выигрыш.

Механизм слотов

Игровые слот-машины различаются также по механике. Помимо классического выпадения символов, популярными являются следующие механики:

Megaways.

InfiniReels.

Каскадные (функция Avalanche).

Hold and Win.

Разнообразие видов слотов по количеству барабанов и линий, с бонусными опциями и тематике, по количеству ставок и доходностью позволяет легко подобрать игровой автомат для крупного выигрыша и веселого проведения времени.

Обязательным условием получения выигрыша является игра на деньги в лицензированных заведениях, например, в казино Pin-Up.ua.