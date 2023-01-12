Онлайн-слоти: що потрібно знати для виграшу
Популярність слотів у відвідувачів українського ліцензійного казино Pin Up та інших популярних ігрових платформ обумовлена кількома причинами, однією з яких є нескладність правил.
Основним принципом гри на слотах є обертання барабанів до випадання виграшних комбінацій. Такі машини представлено в асортименті кожного розробника грального софту, завдяки чому гемблери мають можливість вибирати слоти онлайн відповідно до власних критеріїв.
Більшість відвідувачів Pin Up казино в основному оцінює ігри візуально, не вдаючись у технічні тонкощі.
Для правильного вибору слотів на реальні гроші необхідно знати основні параметри та відмінності гральних автоматів.
Особливості слотів у ПінАп: барабани та лінії виплат
Основними характеристиками слотів є кількість барабанів та ліній виплат. Перші барабанні ігри мали три котушки, на кожній з яких випадав один символ.
Сучасні слоти онлайн можуть складатися з шести та більше барабанів, причому на кожній котушці може бути понад чотири символи. Найбільш поширені версії з пʼятьма барабанами та трьома знаками.
Лінія виплат у перших версіях була лише одна. У сучасних автоматів виграшних ліній може бути 9-10, хоча слоти від деяких виробників містять кілька десятків або сотень виграшних комбінацій.
Пояснюється це так: якщо у традиційних автоматів ланцюжок картинок зчитується справа наліво, то в нестандартних призові комбінації формуються за кластерним принципом на сітчастому ігровому полі, тобто хаотично.
Різновиди слотів:
- Три барабани — ретро-слоти з простими правилами, в яких легко зорієнтуватися навіть новачкам.
- Пʼять барабанів — найпоширеніша група слотів з додатковими функціями (Бонус, Вайлд і Скайтер) і додатковим множником.
- Сім барабанів — зустрічаються нечасто та представлені не в кожному закладі. Зазвичай не передбачають бонусних раундів. Мають мінімальну кількість ліній — до 10.
- Девʼять барабанів — рідкісний різновид слотів з нестандартним оформленням та додатковими бонусними раундами. В емуляторах цього типу з кількома ігровими полями та автономним ігровим процесом часто розігрується прогресивний джекпот.
Відвідувачі Pin Up Casino, які віддають перевагу простим версіям і зрозумілим правилам, зазвичай вибирають слоти з трьома барабанами, в яких часто зустрічаються спеціальні символи.
Оцінити складність правил допоможуть демо слоти, для гри на яких не потрібна реєстрація.
Безкоштовні ігрові слоти у Pin Up: особливості та переваги
Безплатні, або демонстраційні, ігри функціонують на таких самих алгоритмах, що й слоти на реальні гроші.
В них аналогічний відсоток віддачі, доступність бонусів, спеціальних символів тощо. Використовуючи слоти безкоштовно в казино Пін Ап, гравці мають можливість протестувати автомати перед тим, як почати грати на гроші.
Серед переваг безплатних слотів:
- відсутність ризику через незнання особливостей і механіки автомата;
- можливість перевірити стратегії без втрати грошей;
- нема потреби реєструватися на сайті;
- можливість відчути азарт без остраху витратити гроші.
Досвідчені гравці тестують ігри слоти в деморежимі для того, щоб не витрачати марно гроші та час.
Спеціальні символи в онлайн-слотах казино
Ігрові автомати мають символи двох типів:
- стандартні для формування призових комбінацій у межах оплаченої призової лінії;
- спеціальні (або спецсимволи) з особливими функціями.
Найчастіше ігрові слоти мають такі спецсимволи:
- Wild — здатний замінити у потенційно виграшній комбінації будь-який ігровий знак.
- Scatter — оплачується у будь-якій позиції.
- Bonus — запускає додатковий раунд.
Wild, або дикий символ, може в деяких слотах розширюватись на весь барабан або подвоювати суму виграшу.
Scatter, або символ розкиду, здатний формувати призові послідовності незалежно від розмічених на барабанах призових ліній. Після появи скаттера в кількості щонайменше 3 починають нараховуватися фріспіни.
Bonus у певній кількості починає мінігру, зазвичай присвячену тематиці слота, і проходить у кілька етапів.
Функціонал деяких слотів дозволяє гемблерам зазнати успіху в ризик-грі. Особливість ризик-гри — у можливості здобути великий виграш. Але якщо гравець програє, він втрачає попередній виграш.
Щоб розібратися в особливостях спецсимволів та запам’ятати їх значення, гемблери в українському ліцензійному казино Пінап зазвичай починають грати у слоти безкоштовно. А вже після вивчення правил переходять на реальні гроші.
Бонусні та прогресивні ігрові слоти
Серед любителів азарту великою популярністю користуються слоти на гроші двох різновидів:
- Бонусні ігрові автомати з додатковими опціями — фріспінами, множниками, тематичними раундами, ре-спінами. Щоб активувати бонусну гру, гемблер повинен зібрати комбінацію з певних символів. Бонусні слоти приваблюють гравців прибутковістю та цікавим ігровим процесом.
- Прогресивні, або слоти з прогресивним джекпотом. Сума джекпоту накопичується зі ставок гравців. Чим популярніший слот, тим швидше назбирається суперприз.
Суперприз у слотах із прогресивним джекпотом можна отримати навіть за мінімальної ставки.
Сума виграшу залежить від різновиду джекпоту, який буває:
- домашнім (сформований у межах казино);
- автономним (приз накопичується швидко);
- глобальним (формується у всіх казино, в яких стоять слоти цього виробника).
В одному онлайн-казино слоти можуть бути представлені з прогресивними джекпотами різних видів, що значно підвищує шанси гемблерів на виграш.
Механізм слотів
Ігрові слот-машини розрізняються також за механікою. Окрім класичного випадання символів, популярними є наступні механіки:
- Megaways.
- InfiniReels.
- Каскадні (функція Avalanche).
- Hold and Win.
Різноманітність видів слотів за кількістю барабанів та ліній, за бонусними опціями та тематикою, за кількістю ставок і прибутковістю дозволяє легко підібрати ігровий автомат для великого виграшу та веселого проведення часу.
Обов’язковою умовою отримання виграшу є гра на гроші в ліцензованих закладах, наприклад, у казино Pin-Up.ua.