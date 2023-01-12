Січень, 12 в 12:00

Популярність слотів у відвідувачів українського ліцензійного казино Pin Up та інших популярних ігрових платформ обумовлена кількома причинами, однією з яких є нескладність правил.

Основним принципом гри на слотах є обертання барабанів до випадання виграшних комбінацій. Такі машини представлено в асортименті кожного розробника грального софту, завдяки чому гемблери мають можливість вибирати слоти онлайн відповідно до власних критеріїв.

Більшість відвідувачів Pin Up казино в основному оцінює ігри візуально, не вдаючись у технічні тонкощі.

Зараз дивляться

Для правильного вибору слотів на реальні гроші необхідно знати основні параметри та відмінності гральних автоматів.

Особливості слотів у ПінАп: барабани та лінії виплат

Основними характеристиками слотів є кількість барабанів та ліній виплат. Перші барабанні ігри мали три котушки, на кожній з яких випадав один символ.

Сучасні слоти онлайн можуть складатися з шести та більше барабанів, причому на кожній котушці може бути понад чотири символи. Найбільш поширені версії з пʼятьма барабанами та трьома знаками.

Лінія виплат у перших версіях була лише одна. У сучасних автоматів виграшних ліній може бути 9-10, хоча слоти від деяких виробників містять кілька десятків або сотень виграшних комбінацій.

Пояснюється це так: якщо у традиційних автоматів ланцюжок картинок зчитується справа наліво, то в нестандартних призові комбінації формуються за кластерним принципом на сітчастому ігровому полі, тобто хаотично.

Різновиди слотів:

Три барабани — ретро-слоти з простими правилами, в яких легко зорієнтуватися навіть новачкам.

Пʼять барабанів — найпоширеніша група слотів з додатковими функціями (Бонус, Вайлд і Скайтер) і додатковим множником.

Сім барабанів — зустрічаються нечасто та представлені не в кожному закладі. Зазвичай не передбачають бонусних раундів. Мають мінімальну кількість ліній — до 10.

Девʼять барабанів — рідкісний різновид слотів з нестандартним оформленням та додатковими бонусними раундами. В емуляторах цього типу з кількома ігровими полями та автономним ігровим процесом часто розігрується прогресивний джекпот.

Відвідувачі Pin Up Casino, які віддають перевагу простим версіям і зрозумілим правилам, зазвичай вибирають слоти з трьома барабанами, в яких часто зустрічаються спеціальні символи.

Оцінити складність правил допоможуть демо слоти, для гри на яких не потрібна реєстрація.

Безкоштовні ігрові слоти у Pin Up: особливості та переваги

Безплатні, або демонстраційні, ігри функціонують на таких самих алгоритмах, що й слоти на реальні гроші.

В них аналогічний відсоток віддачі, доступність бонусів, спеціальних символів тощо. Використовуючи слоти безкоштовно в казино Пін Ап, гравці мають можливість протестувати автомати перед тим, як почати грати на гроші.

Серед переваг безплатних слотів:

відсутність ризику через незнання особливостей і механіки автомата;

можливість перевірити стратегії без втрати грошей;

нема потреби реєструватися на сайті;

можливість відчути азарт без остраху витратити гроші.

Досвідчені гравці тестують ігри слоти в деморежимі для того, щоб не витрачати марно гроші та час.

Спеціальні символи в онлайн-слотах казино

Ігрові автомати мають символи двох типів:

стандартні для формування призових комбінацій у межах оплаченої призової лінії;

спеціальні (або спецсимволи) з особливими функціями.

Найчастіше ігрові слоти мають такі спецсимволи:

Wild — здатний замінити у потенційно виграшній комбінації будь-який ігровий знак.

Scatter — оплачується у будь-якій позиції.

Bonus — запускає додатковий раунд.

Wild, або дикий символ, може в деяких слотах розширюватись на весь барабан або подвоювати суму виграшу.

Scatter, або символ розкиду, здатний формувати призові послідовності незалежно від розмічених на барабанах призових ліній. Після появи скаттера в кількості щонайменше 3 починають нараховуватися фріспіни.

Bonus у певній кількості починає мінігру, зазвичай присвячену тематиці слота, і проходить у кілька етапів.

Функціонал деяких слотів дозволяє гемблерам зазнати успіху в ризик-грі. Особливість ризик-гри — у можливості здобути великий виграш. Але якщо гравець програє, він втрачає попередній виграш.

Щоб розібратися в особливостях спецсимволів та запам’ятати їх значення, гемблери в українському ліцензійному казино Пінап зазвичай починають грати у слоти безкоштовно. А вже після вивчення правил переходять на реальні гроші.

Бонусні та прогресивні ігрові слоти

Серед любителів азарту великою популярністю користуються слоти на гроші двох різновидів:

Бонусні ігрові автомати з додатковими опціями — фріспінами, множниками, тематичними раундами, ре-спінами. Щоб активувати бонусну гру, гемблер повинен зібрати комбінацію з певних символів. Бонусні слоти приваблюють гравців прибутковістю та цікавим ігровим процесом.

Прогресивні, або слоти з прогресивним джекпотом. Сума джекпоту накопичується зі ставок гравців. Чим популярніший слот, тим швидше назбирається суперприз.

Суперприз у слотах із прогресивним джекпотом можна отримати навіть за мінімальної ставки.

Сума виграшу залежить від різновиду джекпоту, який буває:

домашнім (сформований у межах казино);

автономним (приз накопичується швидко);

глобальним (формується у всіх казино, в яких стоять слоти цього виробника).

В одному онлайн-казино слоти можуть бути представлені з прогресивними джекпотами різних видів, що значно підвищує шанси гемблерів на виграш.

Механізм слотів

Ігрові слот-машини розрізняються також за механікою. Окрім класичного випадання символів, популярними є наступні механіки:

Megaways.

InfiniReels.

Каскадні (функція Avalanche).

Hold and Win.

Різноманітність видів слотів за кількістю барабанів та ліній, за бонусними опціями та тематикою, за кількістю ставок і прибутковістю дозволяє легко підібрати ігровий автомат для великого виграшу та веселого проведення часу.

Обов’язковою умовою отримання виграшу є гра на гроші в ліцензованих закладах, наприклад, у казино Pin-Up.ua.