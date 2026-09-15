В России заявили о массированной ракетной атаке на Таганрог и ударе десятков дронов по Самарской области в ночь на 15 сентября. В Таганроге поврежден ряд объектов, в частности склад Ozon, а в Сызране после атаки вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

О последствиях атак рассказали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а вероятные цели ударов анализировали OSINT-ресурсы.

Атака на Таганрог 15 сентября: что известно

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. По его данным, погибших и пострадавших нет, однако в городе возникло несколько пожаров.

Сейчас смотрят

В результате атаки повреждено остекление в двух многоквартирных и трех частных домах, учебном заведении и коммерческом здании.

Также повреждены газовая труба, склады сельскохозяйственных предприятий, продуктовый магазин и склад маркетплейса Ozon. По утверждению российских властей, повреждение газовой трубы не повлияло на работу систем жизнеобеспечения.

В то же время OSINT-ресурсы предварительно предполагают, что под ударом мог оказаться Таганрожский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. Там занимаются, в частности, ремонтом и модернизацией военных самолетов.

Официального подтверждения поражения авиационного предприятия пока нет.

В Сызрани после атаки дронов горел НПЗ

В Самарской области российские власти заявили об атаке более 40 беспилотников в течение ночи.

По словам губернатора, в результате атаки повреждено одно из промышленных предприятий, название которого он не уточнил. Также в нескольких жилых домах выбило окна. По предварительным данным российской стороны, погибших нет.

OSINT-проект ASTRA после анализа видео очевидцев сообщил, что атакованным предприятием является Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти.

По данным аналитиков, после удара на территории НПЗ возникло несколько очагов пожара. По крайней мере один из них ASTRA геолоцировала в районе резервуарного парка предприятия.

Масштабы повреждений Сызранского НПЗ пока уточняются.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы.

По данным ASTRA, предприятие перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти в год.