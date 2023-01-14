Прямо сейчас идут бои: боец ВСУ рассказал о ситуации в Соледаре

Январь, 13 в 22:55

Ситуация в Соледаре Донецкой области, который пытаются штурмовать российские солдаты, по состоянию на вечер 13 января очень сложная. Город не находится под контролем ни одной из сторон — в это время продолжаются ожесточенные бои.

Об этом заявил воин Вооруженных сил Украины Петр Волощенко (Стоун) в эфире телеканала FreeДом. По его словам, прямо сейчас на подступах к Соледару происходят бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

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Украинский военный обратил внимание, что нередко возникают случаи, когда россияне заходят на позиции ВСУ, делают фотографии и потом умирают в результате ударов из украинской артиллерии. Стоун назвал подобное “явление” прощальным селфи (автопортрет, сделанный с помощью камеры смартфона).

В то же время он утверждает, что наемники частной военной компании Вагнера сейчас оказались в невыгодном положении. В частности, оккупанты не имеют возможности подвезти тяжелую технику к Соледару, все больше ухудшая свой штурмовой потенциал.