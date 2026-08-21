Бывает, что паспорта-книжечки попадают в воду или огонь, а ID-карта может треснуть.

Предусмотрена ли в Украине ответственность за повреждение паспорта и большие ли штрафы придется заплатить за халатность к основному документу гражданина — читайте в материале на Фактах ICTV.

Паспорт гражданина Украины — это основной документ, удостоверяющий личность владельца и подтверждающий гражданство Украины.

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Каждый украинец, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины. Паспорт является собственностью государства, и при получении документа на каждого гражданина возлагается обязанность хранить его надлежащим образом и не допускать потери или повреждения.

Административный кодекс предусматривает ответственность в виде штрафных санкций за повреждение паспорта гражданина Украины, о чем говорится в статье 198 КУоАП Умышленная порча паспорта или потеря его по неосторожности.

Умышленная порча или небрежное хранение паспорта, повлекшее его потерю, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Необлагаемый минимум доходов граждан — это денежная сумма в размере 17 грн, установленная пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины. Поэтому размер штрафа, который может быть наложен, составит от 17 до 51 грн.

Также статьями 197 и 198 КУоАП установлено, что проживание граждан без паспорта или с недействительным вследствие повреждения документом квалифицируется как административное правонарушение и также влечет за собой наложение штрафных санкций. Однако к ответственности привлекаются только лица, которым исполнилось 16 лет.

Заменить поврежденный паспорт необходимо в любом случае. И тянуть с заменой документа не стоит, потому что может сложиться такая ситуация, когда паспорт будет нужен срочно, а времени на его замену не будет.

Куда обращаться для замены поврежденного паспорта

Согласно ст. 219 КУоАП, полномочия для рассмотрения дел о повреждении или утрате паспорта по халатности имеют исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских советов. Непосредственным рассмотрением этих дел занимаются администраторы центров предоставления админуслуг.

Итак, когда гражданин обращается за заменой паспорта в ЦПАУ, администратор составляет постановление об административном правонарушении. Если событие впервые произошло, то будет предупреждение, если второй раз, то уже будет штраф. В случае повторного нарушения администратор составляет соответствующий протокол, а специальная комиссия уже выносит решение о наложении штрафа и его размер.

Если владелец поврежденного паспорта не согласен с решением комиссии, он может обжаловать его в течение десяти дней со дня вынесения.

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