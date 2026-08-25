После начала боевых действий на Донбассе и полномасштабного вторжения РФ, о героях украинцы знают не только из учебников и фильмов. Этим почетным званием президент награждает воинов за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

К сожалению, часто – посмертно. Герой Украины посмертно: что известно о государственной помощи семьям погибших защитников и как ее получить – читайте в материале Фактов ICTV.

Кому присваивается звание Героя Украины посмертно: разъяснение эксперта

Адвокат и представитель общественной организации Платформа прав человека Евгений Воробьев отмечает, что награждение государственными наградами производится указом президента Украины. Награжденному вручается государственная награда и документ, удостоверяющий награждение ею. Оно также может быть проведено посмертно.

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Как известно, Ст. 6 ЗУ О государственных наградах предусматривает, что Звание Герой Украины присваивается гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден Золотая Звезда за совершение выдающегося героического поступка или орден Государства – за выдающиеся трудовые достижения.

Представление о присвоении звания Герой Украины вносят президенту Украины Верховная Рада Украины, Кабинет министров Украины, Конституционный суд Украины, Верховный суд, Офис генерального прокурора, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, а также – Комиссия государственных наград и геральдики при президенте Украины.

Следовательно, в нашем случае МО Украины представляет представление на военнослужащего.

Предварительное рассмотрение представлений и других материалов о присвоении звания Герой Украины за совершение выдающегося героического поступка лицами, принимавшими непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, безопасности населения и интересов государства, осуществляется экспертной группой, образованной при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины.

Из кого формируется экспертная группа

По словам эксперта, она формируется из представителей:

Министерства обороны Украины;

Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины;

Генерального штаба ВСУ;

Командований видов;

Отдельных родов войск (сил) ВСУ;

Командований оперативно-стратегических группировок войск;

Министерства внутренних дел;

Национальной гвардии Украины;

Государственной пограничной службы;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Управления государственной охраны Украины;

Офиса президента.

Герой Украины посмертно: кто может получить выплаты

В соответствии с Постановлением КМУ от 26.02.2020 № 144 получателями денежного вознаграждения являются граждане Украины из числа:

лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” (далее — Герой Украины);

членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” посмертно, или в случае смерти Героя Украины (далее — члены семей).

К членам семьи Героя Украины относятся жена (муж), дети, родители.

Герой Украины посмертно: сумма выплат

Денежное вознаграждение таким семьям выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (166 400 грн по состоянию на 2026 год), в котором присвоено звание Герой Украины.

Для получения денежного вознаграждения член семьи подает лично или направляет по почте органу социальной защиты населения по месту жительства заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием собственного текущего счета в банковском учреждении. За малолетнего или несовершеннолетнего ребенка, заявление подает его законный представитель.

К заявлению прилагаются копии:

паспорта гражданина Украины совершеннолетнего лица;

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства смерти Героя Украины;

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

свидетельства о браке (для выплаты денежного вознаграждения жене или мужу);

свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку;

решение районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительство над детьми Героя Украины) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины;

свидетельства о рождении Героя Украины (для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего).

Кроме упомянутого, в ст. 9 ЗУ Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине, предусмотрен ряд соответствующих льгот членам семьи Героя Украины.

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