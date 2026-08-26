Фонд Виктора Пинчука объявляет набор второй когорты участников Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – международной лидерской программы Фонда по развитию лидерства для украинских ветеранов.

Участники второй когорты пройдут 5-дневное интенсивное обучение в Jackson School of Global Affairs Йельского университета, которое сосредоточено на развитии лидерских компетенций, стратегического мышления и навыков принятия решений в сложных средах. Программа дает возможность украинским ветеранам получить доступ к образовательным практикам мирового уровня и опыту ведущих преподавателей и практиков.

— Мы ищем ветеранов, уже имеющих опыт лидерства и стремящихся развивать его дальше, независимо от того, в какой сфере они работают или планируют работать. Для нас важна их мотивация, готовность развиваться, брать на себя ответственность и применять полученные знания на практике. Мы хотим, чтобы каждый участник нашей программы возвращался из Yale не только с новыми знаниями, но и с более широким видением собственных возможностей и использования их для позитивных изменений в Украине, — отметила Светлана Гриценко, руководитель Ukrainian Veterans Leadership Program Фонда Виктора Пинчука.

К участию приглашаются амбициозные и целенаправленные ветераны, которые имеют сильную мотивацию к развитию, обучению и получению новых знаний и стремятся усилить свои лидерские и стратегические компетенции.

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Для участия не требуется специальное образование или опыт работы в данной области. Важны военный опыт, мотивация к личному и профессиональному развитию, лидерский потенциал и готовность использовать приобретенные знания и навыки на практике.

Как принять участие

Для участия в отборе необходимо:

заполнить анкету,

записать видеовизитку,

предоставить рекомендательное письмо.

Подробные условия участия и форма заявки – на сайте Программы.

Набор во вторую когорту продлится до 13 сентября 2026 года. Результаты отбора будут оглашены 11 октября. Обучение в Yale Jackson School of Global Affairs состоится в ноябре 2026 года.

О Russian Veterans Leadership Program

Ukrainian Veterans Leadership Program Фонд Виктора Пинчука создан для ветеранов, которые стремятся развивать свой лидерский потенциал, приобретать новые знания и играть активную роль в развитии и будущем Украины.

20 августа 2026 Фонд Виктора Пинчука и Yale Jackson School of Global Affairs заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в рамках Ukrainian Veterans Leadership Program.

Соглашение будет действовать до июня 2031 года.

Более 200 украинских ветеранов смогут пройти обучение в Йельском университете – предусмотрено проведение 11 когорт программы, по две ежегодно.

Первая группа из 15 украинских ветеранов уже прошла обучение в США в конце апреля – начале мая 2026 года.

Программа является ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда развития лидерства в Украине.

В течение двух десятилетий Фонд Виктора Пинчука поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную стипендиальную программу WorldWideStudies.

UVLP дополняет инициативы Виктора и Елены Пинчуков ориентированные на ветеранов и военных: RECOVERY — сеть инновационной физической реабилитации военных и ветеранов; Повернення— программа поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей; а также инициативу Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными чиновниками.

Jackson School of Global Affairs Йельского университета является профессиональной школой, предлагающей междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в области международных отношений и глобальной политики.

Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд общих и бакалаврских программ. Йельский университет, основанный в 1701 году, стремится улучшать мир сегодня и для будущих поколений через выдающиеся исследования, образование и практическую деятельность.

Фотограф: John Hassett

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