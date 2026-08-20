Закон об образовании позволяет выбирать наиболее удобный способ обучения. В последнее время семейная или домашняя форма обучения становится все более популярной. Она позволяет сориентировать образовательный процесс на потребности каждого ребенка.

Что такое семейная форма обучения в Украине 2026 и как на нее перейти — читайте на Фактах ICTV.

Что такое семейная форма обучения

Семейная форма обучения — это индивидуальная форма обучения, при которой родители самостоятельно организуют образовательный процесс ребенка в домашних условиях.

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Особенность заключается в том, что темп обучения можно подстроить под потребности, возможности и интересы ребенка. Однако ученик все равно должен получать знания в соответствии с государственными стандартами.

Школьники учатся дома самостоятельно, получая консультации от учителей, обычно в онлайн-формате. На учительские консультации отводится 15 минут на одного школьника по каждому учебному предмету. Они проводятся согласно графику, утвержденному руководителем учебного заведения. Но в течение учебного года должно быть не более 3 часов на каждый учебный предмет.

Такая форма не требует очного присутствия ученика в учебном заведении. Однако дважды в год они должны подтвердить качество полученных знаний во время оценивания в школе.

Семейная форма обучения позволяет ребенку:

укрепить чувство самоуважения и уверенности в себе;

овладеть умениями, знаниями и навыками на уровне, не ниже имеющихся госстандартов образования;

получить полноценное эмоционально-интеллектуальное развитие;

реализовать собственный потенциал.

Как перейти на семейную форму обучения

Получать образование по семейной форме могут дети в возрасте до 18 лет. Специальных справок или медицинских показаний брать не нужно. Родителям достаточно подать заявление в свою школу.

Однако стоит помнить, что после перехода на семейную форму обучения вся ответственность за образовательный процесс ложится на родителей. Они должны урегулировать технические моменты, ознакомиться с программой и спланировать весь процесс обучения.

Семейная форма обучения в Украине 2026: что необходимо, чтобы на нее перейти

Для перехода на семейную форму обучения необходимо:

Оформить документы. Для этого до начала учебного года или не позднее, чем за 3 месяца до даты годового оценивания или государственной итоговой аттестации подать заявление

Для этого до начала учебного года или не позднее, чем за 3 месяца до даты годового оценивания или государственной итоговой аттестации подать Ознакомиться с требованиями вашей школы. Ребенок, который получает образование по семейной форме должен быть закреплен в школе за определенным классом. На него педагогами составляется график и формат проверки знаний.

Оценивание знаний ребенка происходит следующим образом:

Ученики 1-4 классов выполняют проверочные работы не менее 3 раз в год. Процесс проверки может происходить в онлайн или офлайн формате. При этом участие одного из родителей является обязательным; Учеников 5-11 классы оценивают не реже 4 раз в год; Ученики выпускных классов (4, 9 и 11), проходят государственную итоговую аттестацию.

По результатам итогового оценивания школьники получают семестровые и годовые оценки, которые выставляются в журнале.

Если по результатам проверки ребенок получил высокие баллы, то он может продолжить семейную форму обучения.

Если хотя бы по одному предмету ребенок получит оценку ниже среднего или начального уровня или не выполнит итоговую контрольную работу, он имеет право пересдать ее в течение месяца.

В случае получения во второй раз неудовлетворительной оценки, школа может рекомендовать перевести ребенка на очное обучение.

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