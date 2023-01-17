Январь, 17 в 20:27

С началом полномасштабной войны в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Соответственно, начали действовать определенные запреты относительно выезда лиц призывного возраста за границу.

В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу даже во время действия военного положения.

Сегодня среди категорий лиц, которые могут выезжать — водители, которые перевозят гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Пересечение границы стало возможным благодаря специальной системе Шлях.

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Что такое система Шлях, как она работает, как подать заявку и какая ответственность грозит волонтерам за невозврат в Украину, читайте в материале Фактов ICTV.

Система Шлях: что это и как работает

17 марта 2022 года в Украине заработала система Шлях, которая открыла водителям гуманитарных грузов двери за границу.

Эта система была создана еще в 2021 году, с целью устранения коррупционных рисков в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. Однако свою работу начала именно во время полномасштабной войны.

— Водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, смогут осуществлять пересечение государственной границы. Такое разрешение осуществляется при наличии информации о личности в соответствующей информационной системе Шлях, администратором которой является Укртрансбезопасность, и по решению Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военных администраций, — отмечает адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Диденко.

То есть воспользоваться таким способом пересечения могут не все украинские водители. Подать заявку и получить разрешение на выезд имеют право только:

водители, перевозящие груз для нужд ВСУ или других военных формирований в соответствии с законами Украины;

водители, которые перевозят медицинские грузы;

водители, перевозящие грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования по объемам грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Чтобы вам действительно предоставили разрешение на выезд, обязательно нужно подтверждение от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Как выехать за границу по системе Шлях

Для этого нужно подать соответствующую заявку в Министерство инфраструктуры или в областные военные администрации.

Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться с письмом в соответствующую областную военную администрацию. Письмо нужно отправить на электронный адрес.

После обработки вашей заявки соответствующая областная государственная администрация принимает решение о вашем выезде за границу. Если вам разрешили покидать пределы Украины для перевозки гуманитарного груза, то ваши сведения вносят в информационную систему Шлях.

Также направляется письмо в Государственную пограничную службу Украины на согласование выезда. И уже Госпогранслужба принимает окончательное решение относительно пропуска водителя за границу.

Это происходит на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличия соответствующих сведений в системе Шлях.

Кстати, в Госпогранслужбу могут обратиться:

военные и правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские учреждения;

отправители или получатели гуманитарной помощи (по представлению районной военной администрации).

Что будет с волонтерами, которые не вернулись в Украину

Разрешение на пребывание за границей по системе Шлях предоставляется водителю не более чем на 30 дней. По истечению срока волонтер должен обязательно вернуться в Украину.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко отмечает, что отдельной статьи, которая предусматривает уголовную или административную ответственность за невозврат водителя-волонтера, нет.

— В то же время в случае невозврата такого лица с целью уклонения от своих обязанностей относительно мобилизации, такое лицо может нести уголовную ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц из числа резервистов в особый период, — добавляет Диденко.

Эксперт добавляет, что уголовная ответственность грозит водителям только при условии, что орган досудебного расследования докажет, что мужчина имел мотивы уклониться от призыва. Расследование будет проводиться на основании всех имеющихся доказательств.

— Кроме того, в случае превышения сроков пребывания лиц за рубежом и/или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений, — отмечает юрист.

То есть, в случае нарушения соответствующих сроков, получить право повторного выезда будет проблематично.