Марина Терюханова, редактор ленты
Выезд за границу 2026: могут ли мужчины с инвалидностью покидать территорию Украины
Во время военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не могут пересекать границу. Эти ограничения распространяются почти на всех мужчин. Впрочем, правило имеет свои исключения.
Могут ли мужчины с инвалидностью пересекать границу в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.
Пересечение границы для лиц с инвалидностью 2026
Во время действия военного положения выезд за границу мужчин призывного возраста ограничен. Выезжать за пределы страны может только определенная категория мужчин.
Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко отмечает, что Согласно пункту 2¹ Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью.
Мужчины, имеющие инвалидность I, II, III группы, могут свободно пересекать границу, но свою инвалидность им нужно подтвердить соответствующими документами.
То есть на границе будут требовать документы, подтверждающие инвалидность и документы, подтверждающие снятие с воинского учета. Это может быть справка из ТЦК, отметка в военном билете. Однако, даже наличие соответствующих документов не дает мужчинам с инвалидностью 100%-ные шансы на выезд за границу.
— Решение о том, позволят ли мужчине с инвалидностью пересечь границу, принимают в пункте пропуска пограничники, которые должны изучить все документы лица и выяснить все обстоятельства. Поэтому пограничники могут не пропустить мужчину по определенным причинам, даже если он имеет все документы, — говорит эксперт.
Также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию:
- уполномоченного представителя государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе;
- уполномоченного представителя государственной пограничной службы Украины в контролируемом пограничном районе;
- на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Какие документы понадобятся для пересечения границы 2026
Надежда Грищенко отмечает, что это должны быть документы, подтверждающие определенную группу инвалидности мужчины:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
– Дополнительно обращаю внимание, что справку МСЭК как основание для подтверждения инвалидности для выезда инвалида отменили. Поэтому необходимо оформить именно те документы, которые предусмотрены вышеупомянутыми пунктами, – отмечает Грищенко.
Ранее в этом перечне документов была справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации №157-1/о). Кабинет министров Украины принял постановление №1212, которым внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Согласно этим изменениям, справка №157-1/о не предоставляет возможность пересекать границу.
Также не стоит забывать о документах, которые бы подтвердили снятие мужчины с воинского учета.
Требования Государственной пограничной службы
Мы позвонили на горячую линию Государственной пограничной службы и узнали, при каких условиях могут выпустить человека с инвалидностью или отказать в пересечении границы.
Сейчас кроме пенсионного удостоверения, документов, подтверждающих инвалидность, обязательным является наличие военного билета с обновленными данными или отметкой об исключении из воинского учета на основании ВВК.
То есть, лицо должно пройти врачебную комиссию согласно приказу Минобороны №402. Именно в этом приказе есть статья, регламентирующая исключение человека с воинского учета на основании состояния здоровья. Если лицо не обновило данные или в военном билете не указано, что лицо исключено с воинского учета, в таком случае человека могут не выпустить за границу.
Адвокаты советуют не ограничиваться только документами, подтверждающими инвалидность. Перед поездкой за границу следует также проверить, правильно ли отображаются данные в воинском учете.
В частности, если основанием для выезда является непригодность к военной службе, в военно-учетных документах и в реестре Оберіг должно быть указано, что лицо признано непригодным к военной службе и исключено из военного учета.
Во время пограничного контроля должностные лица ГПСУ проверяют информацию не только по представленным документам, но и через электронные государственные реестры.
Пересечение государственной границы может быть запрещено по ряду причин. Среди наиболее распространенных — наличие судебных решений, ограничивающих выезд за границу, неуплата штрафов или алиментов.