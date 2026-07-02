Во время военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не могут пересекать границу. Эти ограничения распространяются почти на всех мужчин. Впрочем, правило имеет свои исключения.

Могут ли мужчины с инвалидностью пересекать границу в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Пересечение границы для лиц с инвалидностью 2026

Во время действия военного положения выезд за границу мужчин призывного возраста ограничен. Выезжать за пределы страны может только определенная категория мужчин.

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Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко отмечает, что Согласно пункту 2¹ Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью.

Мужчины, имеющие инвалидность I, II, III группы, могут свободно пересекать границу, но свою инвалидность им нужно подтвердить соответствующими документами.

То есть на границе будут требовать документы, подтверждающие инвалидность и документы, подтверждающие снятие с воинского учета. Это может быть справка из ТЦК, отметка в военном билете. Однако, даже наличие соответствующих документов не дает мужчинам с инвалидностью 100%-ные шансы на выезд за границу.

— Решение о том, позволят ли мужчине с инвалидностью пересечь границу, принимают в пункте пропуска пограничники, которые должны изучить все документы лица и выяснить все обстоятельства. Поэтому пограничники могут не пропустить мужчину по определенным причинам, даже если он имеет все документы, — говорит эксперт.

Также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию:

уполномоченного представителя государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе;

уполномоченного представителя государственной пограничной службы Украины в контролируемом пограничном районе;

на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Какие документы понадобятся для пересечения границы 2026

Надежда Грищенко отмечает, что это должны быть документы, подтверждающие определенную группу инвалидности мужчины:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

– Дополнительно обращаю внимание, что справку МСЭК как основание для подтверждения инвалидности для выезда инвалида отменили. Поэтому необходимо оформить именно те документы, которые предусмотрены вышеупомянутыми пунктами, – отмечает Грищенко.

Ранее в этом перечне документов была справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации №157-1/о). Кабинет министров Украины принял постановление №1212, которым внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Согласно этим изменениям, справка №157-1/о не предоставляет возможность пересекать границу.

Также не стоит забывать о документах, которые бы подтвердили снятие мужчины с воинского учета.

Требования Государственной пограничной службы

Мы позвонили на горячую линию Государственной пограничной службы и узнали, при каких условиях могут выпустить человека с инвалидностью или отказать в пересечении границы.

Сейчас кроме пенсионного удостоверения, документов, подтверждающих инвалидность, обязательным является наличие военного билета с обновленными данными или отметкой об исключении из воинского учета на основании ВВК.

То есть, лицо должно пройти врачебную комиссию согласно приказу Минобороны №402. Именно в этом приказе есть статья, регламентирующая исключение человека с воинского учета на основании состояния здоровья. Если лицо не обновило данные или в военном билете не указано, что лицо исключено с воинского учета, в таком случае человека могут не выпустить за границу.

Адвокаты советуют не ограничиваться только документами, подтверждающими инвалидность. Перед поездкой за границу следует также проверить, правильно ли отображаются данные в воинском учете.

В частности, если основанием для выезда является непригодность к военной службе, в военно-учетных документах и ​​в реестре Оберіг должно быть указано, что лицо признано непригодным к военной службе и исключено из военного учета.

Во время пограничного контроля должностные лица ГПСУ проверяют информацию не только по представленным документам, но и через электронные государственные реестры.

Пересечение государственной границы может быть запрещено по ряду причин. Среди наиболее распространенных — наличие судебных решений, ограничивающих выезд за границу, неуплата штрафов или алиментов.

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