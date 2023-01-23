Январь, 23 в 18:19

Пересечение границы на авто требует дополнительного перечня документов и различных разрешений. Кроме того, документы для пересечения границы на авто могут отличаться. Это зависит от того, на собственном ли автомобиле вы отправляетесь в путешествие.

Поэтому Факты ICTV пообщались с юристом и выяснили, как выехать за границу на авто и какие документы понадобятся.

На каких автомобилях можно выехать за границу 2023

Юрист Адвокатского объединения Мисечко и Партнеры Наталья Назарко отмечает, что все правила пересечения границы на автомобиле определены пунктами 50-55 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 7 сентября 1998 года №1388.

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Согласно Порядку, выехать за границу могут автомобильные транспорты:

которые имеют свидетельства о регистрации и номерные знаки, сериям которых присвоены буквы латинского алфавита;

имеют опознавательный знак Украины;

заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

— Также путешественникам необходимо помнить, что при пересечении границы иностранного государства тонировка окон автомобиля должна соответствовать нормам, — отмечает юрист.

Документы, которые необходимо иметь при себе при пересечении границы на собственном авто:

водительское удостоверение, которое соответствует международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий личную информацию на кириллице и на латинице;

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на автомобиле — если на вашем авто установлен индивидуальный номерной знак, он будет считаться подлинным только на территории Украины. Пересечь границу вы имеете право только на государственных номерах ;

; действительный договор международного страхования — Зеленая карта.

— Так, помимо водительского удостоверения и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или документа, его заменяющего, военнообязанные должны предоставить документы, подтверждающие цель поездки, — добавляет юрист.

Зеленую карту на авто: обязательно ли оформлять

Зеленая карта — это международный договор страхования гражданской ответственности, полный аналог полиса ОСАГО, только действует он исключительно за рубежом.

Наталья Назарко отмечает, что статьей 16 Закона О страховании установлено, что в случае выезда зарегистрированного в Украине автотранспортного средства на территорию другой страны — члена международной системы автострахования Зеленая карта, владелец такого авто обязан получить страховой сертификат Зеленая карта.

— Действие Зеленой карты должно распространяться на страны, в которые будет заезжать украинец. Кроме того, страховщик должен быть полным членом Моторного (транспортного) страхового бюро, — отмечает Назарко.

Заказать Зеленую карту можно в любой страховой компании. Однако будьте осмотрительны, если какая-то компания предлагает сделать карту дешевле, — это, скорее всего, мошенники. Поскольку стоимость зеленой карточки установлена и одинакова для всех.

Проверить подлинность своего полиса можно на сайте МТСБУ по номеру полиса или государственному номеру авто, или же отсканировав QR-код на своей карточке.

Кроме того, оформить грин-карту на авто можно в любом отделении Приватбанка, или через мобильное приложение Приват24.

Как выехать за границу, если вы не являетесь владельцем авто

По словам Назарко, порядок такого пересечения границы утвержден Постановлением КМУ №1388 от 7 сентября 1998 года.

— Постановлением предусматривается, что владелец транспортного средства может передавать свой автомобиль в пользование другому лицу, имеющему водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, передав ему свидетельство о регистрации, — добавляет юрист.

Назарко подчеркивает, что на основании заявления владельца транспортного средства лицу, которое совершает поездку за границу, выдается по его желанию свидетельство о регистрации на его имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, хранится в соответствующем сервисном центре МВД.

— Такое удостоверение необходимо вернуть в сервисный центр МВД в течение 10 дней после возвращения из-за границы, — добавляет Назарко.

В Гостаможслужбе также отмечают, что свидетельство о регистрации авто, поданное человеком во время пересечения границы, считается документом, подтверждающим право собственности гражданина на машину для личного пользования или право временного пользования.

— Соответственно, на основании свидетельства о регистрации (которое предоставляет лицу владелец авто) осуществляется пропуск такого транспортного средства через таможенную границу Украины.

В то же время, Главный сервисный центр МВД информирует, что для пересечения границы на транспортном средстве лицу, которое не является владельцем, необходимо получить временное свидетельство о регистрации для выезда за границу или нотариальную доверенность владельца авто с такой отметкой.

— Для получения временного свидетельства о регистрации для выезда за границу необходимо собственнику и лицу, которое будет пересекать границу, обратиться в сервисный центр МВД. При себе оба должны иметь паспорт гражданина Украины, РНОКНП и свидетельство о регистрации ТС, — заключает Назарко.

Документы для пересечения авто, если вы не являетесь его владельцем

Чтобы пересечь границу на чужом авто, вам понадобится: