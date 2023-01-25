Как будут выключать свет в Запорожье и области — график на 25 января
В Запорожье и области 25 января продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.
Потребители разделены на три очереди. По информации Запорожьеоблэнерго, почасовые отключения начались сегодня в 00:00 со второй очереди, а дальше смотрите расписание в графике ниже.
Каждая очередь потребителей будет без света по 4 часа с возможной небольшой задержкой, в частности из-за объявления воздушной тревоги.
В то же время энергетики предупреждают, что в течение суток возможны дополнительные аварийные или экстренные отключения электроэнергии.
Свою очередь ищите по ссылкам:
Запорожье — 1 очередь, бытовые потребители
Запорожье — 2 очередь, бытовые потребители
Запорожье — 3 очередь, бытовые потребители
Запорожский РЭС — 1 очередь, бытовые потребители
Запорожский РЭС — 2 очередь, бытовые потребители
Запорожский РЭС — 3 очередь, бытовые потребители
Вольнянский ГРЭС — 1 очередь, бытовые потребители
Вольнянский ГРЭС — 2 очередь, бытовые потребители
Вольнянский ГРЭС — 3 очередь, бытовые потребители
Юридические потребители — 1-3 очереди.
В случае длительного отсутствия света узнать причину потребители Запорожской области могут с помощью бота в Телеграмм @zoetropeUA_bot или по ссылке на сайте Запорожьеоблэнерго, где надо ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.