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Факты / Україна / Общество

Как будут выключать свет в Запорожье и области — график на 25 января

Валентина Летяк, редактор ленты
світло
Фото: Pixabay

В Запорожье и области 25 января продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

Потребители разделены на три очереди. По информации Запорожьеоблэнерго, почасовые отключения начались сегодня в 00:00 со второй очереди, а дальше смотрите расписание в графике ниже.

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Каждая очередь потребителей будет без света по 4 часа с возможной небольшой задержкой, в частности из-за объявления воздушной тревоги.

В то же время энергетики предупреждают, что в течение суток возможны дополнительные аварийные или экстренные отключения электроэнергии.

Свою очередь ищите по ссылкам:

Запорожье — 1 очередь, бытовые потребители

Запорожье — 2 очередь, бытовые потребители

Запорожье — 3 очередь, бытовые потребители

Запорожский РЭС — 1 очередь, бытовые потребители

Запорожский РЭС — 2 очередь, бытовые потребители

Запорожский РЭС — 3 очередь, бытовые потребители

Вольнянский ГРЭС — 1 очередь, бытовые потребители

Вольнянский ГРЭС — 2 очередь, бытовые потребители

Вольнянский ГРЭС — 3 очередь, бытовые потребители

Юридические потребители — 1-3 очереди.

В случае длительного отсутствия света узнать причину потребители Запорожской области могут с помощью бота в Телеграмм @zoetropeUA_bot или по ссылке на сайте Запорожьеоблэнерго, где надо ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

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