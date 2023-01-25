Январь, 25 в 9:56

В Запорожье и области 25 января продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

Потребители разделены на три очереди. По информации Запорожьеоблэнерго, почасовые отключения начались сегодня в 00:00 со второй очереди, а дальше смотрите расписание в графике ниже.

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