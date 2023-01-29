Январь, 29 в 20:45

На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области остается очень жесткая ситуация из-за постоянных российских штурмов.

Российская армия постоянно пытается прорвать оборону украинских воинов, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении 29 января.

— Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в частности, под Бахмутом, — отмечает глава государства.

По мнению Зеленского, противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что украинские воины защищают всю Украину, не давая оккупантам прорваться на Донецком направлении.

Сейчас смотрят Президент уверяет, что военное руководство делает все, чтобы украинское давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов. — И очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки от наших партнеров. Скорость поставок была и будет одним из ключевых факторов в этой войне, — считает Зеленский. По его словам, Россия надеется затягивать войну, истощать силы украинских воинов, поэтому нужно сделать время нашим оружием: ускорять события, поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины. На этой неделе Украина имеет весомые оборонные результаты в отношениях с США, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Президент отмечает, что следующую неделю нужно сделать не менее сильной для украинской обороны. Читайте Окно для Украины не безгранично: почему на Западе изменилась позиция насчет поставок тяжелого вооружения

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