Січень, 29 в 20:45

На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області залишається дуже жорстка ситуація через постійні російські штурми.

Російська армія постійно намагається прорвати оборону українських воїнів, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 січня.

– Ворог не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема, під Бахмутом, – зазначає глава держави.

На думку Зеленського, протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що українські воїни захищають усю Україну, не даючи окупантам прорватися на Донецькому напрямку.

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Президент запевняє, що військове керівництво робить все, щоб український тиск усе ж переважив штурмові можливості окупантів.

– І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні, – вважає Зеленський.

За його словами, Росія сподівається затягувати війну, виснажувати сили українських воїнів, тому потрібно зробити час нашою зброєю: пришвидшувати події, постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України.

Цього тижня Україна має вагомі оборонні результати у відносинах зі США, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Президент наголошує, що наступний тиждень потрібно зробити не менш сильним для української оборони.