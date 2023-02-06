Арахамія розповів, хто очолить СБУ, МВС та Міноборони України

Лютий, 05 в 22:04

Очільник фракції Слуги народу у Верховній Раді України Давид Арахамія оприлюднив зміни в кадровій політиці декількох установ.

Кадрові зміни в МВС, СБУ і Міноборони

Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

На думку Арахамії, це абсолютно логічно, враховуючи його експертизу щодо Рамштайну та необхідність “підняти” Міністерство, яке повинно робити більше.

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