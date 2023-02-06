Арахамія розповів, хто очолить СБУ, МВС та Міноборони України
Очільник фракції Слуги народу у Верховній Раді України Давид Арахамія оприлюднив зміни в кадровій політиці декількох установ.
Кадрові зміни в МВС, СБУ і Міноборони
Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.
На думку Арахамії, це абсолютно логічно, враховуючи його експертизу щодо Рамштайну та необхідність “підняти” Міністерство, яке повинно робити більше.
Водночас керівник ГУР, генерал-майор Кирило Буданов тепер очолить Міністерство оборони України. Арахамія зазначив, що це абсолютно логічно для воєнного часу.
Кадрові зміни відбулися також у Міністерстві внутрішніх справ та Службі безпеки України. Зокрема, МВС очолить Ігор Клименко, а СБУ – Василь Малюк.
Арахамія зазначив, що війна в Україні диктує кадрову політику, час і обставини потребують посилення та перегрупування, оскільки ворог готується наступати, а українці готуються захищатися та повертати свої території.