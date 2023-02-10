Февраль, 10 в 14:53

С 9 января 2023 года в Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от УВКБ ООН.

— Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для предоставления своей помощи, в том числе денежной, людям, которые пострадали в результате военных действий, — сообщили на сайте УВКБ ООН.

Факты ICTV узнали, кто может получить денежную помощь от ООН, где регистрироваться и что предусматривает новая финансовая поддержка.

Помощь по-новому 2023: кто может получить поддержку от ООН

Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

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На помощь могут претендовать семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций и имеют доход меньше 5 400 грн на одного человека. Также семя должна принадлежать к следующим категориям и критериям уязвимости:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за рубежа).

Более того, УВКБ ООН также установило обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, дают возможность подать заявку на помощь. Это должна быть:

семья, которая имеет только одного родителя, с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одинокое/несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо преклонного возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья, с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (требуется документальное подтверждение).

Если ваша семья соответствует всем требованиям, по возможности, вы должны подтвердить это документально.

Как получить помощь: где подавать заявку

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН.

— Благотворительный фонд Право на защиту является официальным партнером агентства по сбору данных на денежную помощь, — говорится на сайте УВКБ ООН.

Итак, для подачи заявления вам необходимо обратиться к пунктам регистрации во Львове, Полтаве, Кременчуге, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Чернигове, Кривом Роге, Харькове, Одессе, Николаеве и др.

Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.

На официальном сайте Право на защиту вы тоже найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.

Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.

Документы, которые понадобятся для регистрации

С собой нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя (карты єДопомога не подходят);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

— Нам не нужен ваш CVV-код (трехзначный код на банковской карте). Сотрудники партнерских организаций не должны его требовать, — отмечают в организации Право на защиту.

Что предусматривает денежная помощь от ООН

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека).

Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев. Обратите внимание, что 2 220 грн — это выплата на одного человека. То есть, если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн.

Напоминаем, подать заявку могут не только ВПЛ, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства.