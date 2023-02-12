Это три инструмента, которые крайне необходимы: Подоляк рассказал, что нужно для контрнаступления
Украина нуждается в определенных видах вооружения для успешных контрнаступательных действий и освобождения временно оккупированных Россией территорий. Речь идет о штурмовой авиации, дальнобойных ракетах и бронированных боевых танках.
Об этом в эфире информационного телемарафона Единые новости рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
— Есть потребность в штурмовой авиации, которая будет как раз таки обеспечивать прикрытие с неба наши контрнаступательные действия. Опять же есть бронетехника, которую мы будем использовать для взлома российской обороны.
Истребительная авиация, в частности, F-16 позволяет дозакрыть небо, чтобы предотвратить все эти ракетные или дроновые атаки. Они уже вообще не имели никакого смысла, но мы можем об этом говорить, я думаю, что выйдем на очень быстрые решения, — отметил Подоляк, комментируя ожидания от следующей встречи в формате Рамштайн.
Подоляк перечислил три инструмента, которые нужны на этом этапе воинам ВСУ для освобождения оккупированных городов и поселков Украины.
— Действительно, давайте говорить справедливо, Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, я об этом говорю открыто, нам нужно максимально быстро уничтожать. То есть мы должны в день получать не 1 тыс. похоронок для России, а 2,5 тыс. или даже 3 тыс., а еще лучше — 5 тыс. Только это может начать финализировать эту войну.
Уничтожение, уничтожение, уничтожение. Только такой лозунг мы можем сегодня произносить. Для этого нужны определенные виды оружия: дальнобойные ракеты, танки, авиация. Это три инструмента, которые нам на этом этапе крайне необходимы, — заявил Подоляк.