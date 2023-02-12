Это три инструмента, которые крайне необходимы: Подоляк рассказал, что нужно для контрнаступления

Февраль, 12 в 19:43

Украина нуждается в определенных видах вооружения для успешных контрнаступательных действий и освобождения временно оккупированных Россией территорий. Речь идет о штурмовой авиации, дальнобойных ракетах и бронированных боевых танках.

Об этом в эфире информационного телемарафона Единые новости рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Есть потребность в штурмовой авиации, которая будет как раз таки обеспечивать прикрытие с неба наши контрнаступательные действия. Опять же есть бронетехника, которую мы будем использовать для взлома российской обороны. Истребительная авиация, в частности, F-16 позволяет дозакрыть небо, чтобы предотвратить все эти ракетные или дроновые атаки. Они уже вообще не имели никакого смысла, но мы можем об этом говорить, я думаю, что выйдем на очень быстрые решения, — отметил Подоляк, комментируя ожидания от следующей встречи в формате Рамштайн.

Подоляк перечислил три инструмента, которые нужны на этом этапе воинам ВСУ для освобождения оккупированных городов и поселков Украины.

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