Це три інструменти, які вкрай необхідні: Подоляк розповів, що потрібно для контрнаступу

Лютий, 12 в 19:43

Україна має потребу в певних видах озброєння для успішних контрнаступальних дій та звільнення тимчасово окупованих Росією територій. Йдеться про штурмову авіацію, далекобійні ракети та броньовані бойові танки.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Є потреба в штурмовій авіації, яка буде якраз таки забезпечувати прикриття з неба наші контрнаступальні дії. Знову ж таки є бронетехніка, яку ми використовуватимемо для зламу російської оборони. Винищувальна авіація, зокрема, F-16 дозволяє дозакрити небо, щоб запобігти всім цим ракетним чи дроновим атакам. Вони вже взагалі не мали жодного сенсу, але ми можемо про це говорити, я думаю, що вийдемо на дуже швидкі рішення, – зазначив Подоляк, коментуючи очікування від наступної зустрічі у форматі Рамштайн.

Подоляк перерахував три інструменти, які потрібні на цьому етапі воїнам ЗСУ для звільнення окупованих міст і селищ України.

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