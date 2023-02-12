Це три інструменти, які вкрай необхідні: Подоляк розповів, що потрібно для контрнаступу
Україна має потребу в певних видах озброєння для успішних контрнаступальних дій та звільнення тимчасово окупованих Росією територій. Йдеться про штурмову авіацію, далекобійні ракети та броньовані бойові танки.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Є потреба в штурмовій авіації, яка буде якраз таки забезпечувати прикриття з неба наші контрнаступальні дії. Знову ж таки є бронетехніка, яку ми використовуватимемо для зламу російської оборони.
Винищувальна авіація, зокрема, F-16 дозволяє дозакрити небо, щоб запобігти всім цим ракетним чи дроновим атакам. Вони вже взагалі не мали жодного сенсу, але ми можемо про це говорити, я думаю, що вийдемо на дуже швидкі рішення, – зазначив Подоляк, коментуючи очікування від наступної зустрічі у форматі Рамштайн.
Подоляк перерахував три інструменти, які потрібні на цьому етапі воїнам ЗСУ для звільнення окупованих міст і селищ України.
– Дійсно, давайте говорити справедливо, Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, я про це говорю відкрито, нам потрібно максимально швидко знищувати. Тобто ми маємо вдень отримувати не 1 тис. похоронок для Росії, а 2,5 тис. чи навіть 3 тис., а ще краще – 5 тис. Тільки це може почати фіналізувати цю війну.
Знищення, знищення, знищення. Лише такий лозунг ми можемо сьогодні вимовляти. Для цього потрібні певні види зброї: далекобійні ракети, танки, авіація. Це три інструменти, які нам на цьому етапі вкрай необхідні, – заявив Подоляк.