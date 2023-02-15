Азербайджанские предприниматели закупили транспорт для украинских волонтеров

Февраль, 15 в 10:06

10 февраля волонтеры фонда Возрождение Украины, являющегося партнером азербайджанского Telegram-канала AZfront, отправились в рейс для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из прифронтовых поселков Украины на новом транспорте.

Представители бизнеса — азербайджанцы, много лет работавшие в Харькове и Днепре, помогли приобрести машины на замену потерянным во время российских обстрелов 13 января.

Новый автотранспорт уже работает, спасая жизнь украинцев. На днях автомобили, каждый из которых имеет большой отсек для грузов и пяти пассажирских мест для эвакуации, отправились в первый рейс — в город Изюм, освобожденный от российской оккупации в сентябре.

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Машины развозят гуманитарку и помогают эвакуировать мирных жителей в сопровождении сотрудников Главного управления Нацполиции Харьковской области.

В первом рейсе автотранспорт был загружен продуктовыми пакетами общим весом 1 т, также приобретенными на средства азербайджанских бизнесменов, сообщает AZfront.

На видео, предоставленном волонтером Игорем Шитиковым, снято, как полковник полиции Марков В.В. развозит продовольственную помощь жителям Изюма.

В результате российских ракетных обстрелов 13 января благотворительная организация Возрождение Украины потеряла транспорт, на котором волонтеры развозили продовольствие и вывозили людей из зон боевых действий в Харьковской и Донецкой областях.

Волонтеры фонда помогали мирным жителям в самых горячих точках, в частности, вывозили людей из Соледара и Бахмута. Как сообщил после обстрела представитель фонда Игорь Шитиков, ситуация была очень напряженной и предполагалось, что останется таковой до конца месяца.

— Мы потеряли последний бусик, на котором развозили гуманитарку, — сообщил волонтер Telegram-канала AZfront.

После этого AZfront обратился к азербайджанским бизнесменам, которые до войны имели бизнес в Украине.