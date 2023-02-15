Итоги Рамштайна и бои вокруг Угледара: что происходит на 357-й день войны (онлайн)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что доволен итогами девятого Рамштайна, а глава Пентагона Ллойд Остин гарантировал поддержку контрнаступления ВСУ весной;

Оккупанты накапливают у границ с Украиной авиацию, поскольку ее сухопутные силы истощены, пишет Financial Times;

МИД Польши уволил всех дипломатов, которые были выпускниками московского государственного института международных отношений;

Главное управление разведки сотрудничает с людьми из окружения президента РФ Владимира Путина и высших эшелонов кремля, заявил представитель разведки Андрей Черняк;

Высший антикоррупционный суд возглавила судья Вера Михайленко.