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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Итоги Рамштайна и бои вокруг Угледара: что происходит на 357-й день войны (онлайн)

Итоги Рамштайна и бои вокруг Угледара: что происходит на 357-й день войны (онлайн)

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00:38 - 15 февраля

Исследователи из Института изучения войны (ISW) опубликовали актуальную карту боевых действий на территории Украины.

Соответствующее сообщение ISW сделали в Twitter 15 февраля.

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