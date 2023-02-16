Февраль, 16 в 21:23

В Кабинете министров Украины представили новую Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению до 2025 года. Она учитывает весь путь внутренних переселенцев: от эвакуации до интеграции на новом месте или возвращения домой.

Над стратегией работало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с общественными и международными организациями, при поддержке Совета Европы.

Как отметила сегодня во время брифинга глава Минреинтеграции Ирина Верещук, действующая стратегия по ВПЛ уже не отвечает новым вызовам, созданным полномасштабной агрессией РФ. Поэтому документ нужно актуализировать.

Сейчас смотрят

– Новая стратегия по ВПЛ должна учесть весь девятилетний опыт, все обстоятельства с момента, когда человек принимает решение эвакуироваться, до конечного этапа, когда мы должны либо помочь ему интегрироваться в территориальную общину, куда он приехал, либо помочь реинтегрироваться, снова переместиться на то место, откуда человек уехал, – объяснила Верещук.

Представительница Офиса Совета Европы в Украине Анна Христова подчеркнула, что в стратегии соблюдены базовые стандарты прав человека в отношении внутренне перемещенных лиц. Она также уточнила, что четверть жителей Украины стали внутренними переселенцами или беженцами из-за полномасштабной войны. Это самое массовое перемещение людей в Европе после Второй мировой войны.

По словам представительницы Центра прав человека ZMINA Алены Луневой, с начала 2022 года в Украине наблюдался “взрывной рост” количества ВПЛ. Именно это стало одной из причин создания новой стратегии.

Так, если по состоянию на 7 февраля 2022 года в Украине было около 1,5 млн ВПЛ, то к 6 января 2023 года количество внутренних переселенцев достигло почти 4,9 млн человек.

При работе над документом учитывалась ситуация в регионах, принимающих наибольшее количество ВПЛ.

Стратегия предусматривает, что государство должно оказывать ВПЛ поддержку на всех этапах: с момента принятия решения об эвакуации до добровольного возвращения на место постоянного проживания.

Проект стратегии имеет пять четко определенных целей:

1. Усиление способности страны в реагировании на вызовы внутреннего перемещения. Планируется пересмотр законодательства, в частности, обновление закона Украины Об обеспечении прав и свобод ВПЛ; усовершенствование единой информационной базы данных о ВПЛ; внедрение системы периодической оценки и удовлетворения потребностей ВПЛ.

2. Обеспечение безопасной эвакуации граждан из опасных районов (в частности, маломобильных людей и лиц с инвалидностью), удовлетворение их гуманитарных потребностей.

3. Содействие адаптации ВПЛ на новом месте жительства.

Согласно стратегии, одной из ключевых потребностей ВПЛ является обеспечение временным жильем. Здесь проблемой остается формирование единой информационной базы жилых и других помещений, пригодных для пребывания ВПЛ.

Кроме того, третья цель предусматривает: информирование ВПЛ о доступных видах помощи, услугах на новом месте; поэтапное расселение людей из мест компактного проживания с учетом принципа единства семей; доступную психологическую помощь и реабилитацию ВПЛ, в том числе детей; доступ к медицинским услугам; доступ ВПЛ к образованию.

4. Содействие интеграции ВПЛ в принимающих общинах. Речь идет о переходе от адаптации (трудоустройства, решения вопросов с соцвыплатами) к развитию потенциала людей на новом месте.

Эта цель предусматривает: периодический мониторинг и оценку интеграции ВПЛ в принимающие территориальные общины; создание условий для социальной интеграции детей; профессиональное обучение, поддержку занятости и самозанятости ВПЛ; формирование фондов жилья для временного проживания ВПЛ; программы и мероприятия для молодежи и тому подобное.

5. Поддержка безопасного возвращения на покинутое место жительства и реинтеграция. Речь идет о добровольном и безопасном возвращении граждан в свои дома на освобожденных территориях Украины.

Прежде чем принять решение о возвращении домой, ВПЛ должны получить полную информацию о ситуации с безопасностью там, состоянии критической и социальной инфраструктуры, состоянии окружающей среды и т.д.

Предусмотрен учет и компенсация стоимости разрушенного/поврежденного имущества в результате агрессии РФ. Кроме того, планируется наработать государственную программу в сфере занятости ВПЛ, которые возвращаются.

Проект стратегии вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 24 февраля этого года. Граждане могут отправлять свои предложения. После этого текст документа еще может быть откорректирован.

Дальше его рассмотрит Кабинет министров. По словам Верещук, стратегию планируют принять уже в начале марта.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Минреинтеграции