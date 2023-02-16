Лютий, 16 в 21:23

У Кабінеті міністрів України представили нову Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. Вона враховує весь шлях внутрішніх переселенців: від евакуації до інтеграції на новому місці чи повернення додому.

Над стратегією працювали Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з громадськими та міжнародними організаціями, за підтримки Ради Європи.

Як зазначила сьогодні під час брифінгу очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, діюча стратегія щодо ВПО вже не відповідає новим викликам, створеним повномасштабною агресією РФ. Тому документ потрібно актуалізувати.

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– Нова стратегія щодо ВПО має врахувати весь дев’ятирічний досвід, усі обставини від моменту, коли людина приймає рішення евакуюватися, до кінцевого етапу, коли ми повинні або допомогти їй інтегруватися в територіальній громаді, куди вона приїхала, або допомогти реінтегруватися, знову переміститися на те місце, звідки людина виїхала, – пояснила Верещук.

Представниця Офісу Ради Європи в Україні Ганна Христова наголосила, що в стратегії дотримано базових стандартів прав людини щодо внутрішньо переміщених осіб. Вона також уточнила, що чверть мешканців України стали внутрішніми переселенцями чи біженцями через повномасштабну війну. Це наймасовіше переміщенням людей у Європі після Другої світової війни.

За словами представниці Центру прав людини ZMINA Альони Луньової, з початку 2022 року в Україні спостерігався “вибуховий ріст” кількості ВПО. Саме це стало однією з причин створення нової стратегії.

Так, якщо станом на 7 лютого 2022 року в Україні було близько 1,5 млн ВПО, то до 6 січня 2023 року кількість внутрішніх переселенців сягнула майже 4,9 млн осіб.

Під час роботи над документом враховувалася ситуація в регіонах, які приймають найбільшу кількість ВПО.

Стратегія передбачає, що держава має надавати ВПО підтримку на всіх етапах: від моменту ухвалення рішення про евакуацію до добровільного повернення на місце постійного проживання.

Проєкт стратегії має п’ять чітко визначених цілей:

1. Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення. Планується перегляд законодавства, зокрема оновлення закону України Про забезпечення прав і свобод ВПО; вдосконалення єдиної інформаційної бази даних про ВПО; запровадження системи періодичної оцінки та задоволення потреб ВПО.

2. Забезпечення безпечної евакуації громадян із небезпечних районів (зокрема маломобільних людей та осіб з інвалідністю), задоволення їх гуманітарних потреб.

3. Сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання.

Згідно зі стратегією, однією з ключових потреб ВПО є забезпечення тимчасовим житлом. Тут проблемою залишається формування єдиної інформаційної бази житлових та інших приміщень, придатних для перебування ВПО.

Крім того, третя ціль передбачає: інформування ВПО про доступні види допомоги, послуг на новому місці; поетапне розселення людей із місць компактного проживання, з урахуванням принципу єдності родин; доступну психологічну допомогу та реабілітацію ВПО, зокрема дітей; доступ до медичних послуг; доступ ВПО до освіти.

4. Сприяння інтеграції ВПО в приймаючих громадах. Йдеться про перехід від адаптації (працевлаштування, вирішення питань із соцвиплатами) до розвитку потенціалу людей на новому місці.

Ця ціль передбачає: періодичний моніторинг та оцінку інтеграції ВПО в приймаючі територіальні громади; створення умов для соціальної інтеграції дітей; професійне навчання, підтримку зайнятості і самозайнятості ВПО; формування фондів житла для тимчасового проживання ВПО; програми та заходи для молоді тощо.

5. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграція. Йдеться про добровільне та безпечне повернення громадян до своїх домівок на звільнених територіях України.

Перш ніж ухвалити рішення про повернення додому, ВПО мають отримати повну інформацію про безпекову ситуацію там, стан критичної та соціальної інфраструктури, стан довкілля тощо.

Передбачено облік та компенсація вартості зруйнованого/пошкодженого майна внаслідок агресії РФ. Крім того, планується напрацювати державну програму в сфері зайнятості ВПО, які повертаються додому.

Проєкт стратегії винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 24 лютого цього року. Громадяни можуть надсилати свої пропозиції. Після цього текст документа ще може бути відкоригований.

Далі його розгляне Кабінет міністрів. За словами Верещук, стратегію планують ухвалити вже на початку березня.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Мінреінтеграції