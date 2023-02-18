Энергосистема возвращается к нормальной работе, дефицита нет — Укрэнерго
После ракетной атаки утром 18 февраля электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме, поэтому экстренные отключения света отменяются, сообщает Укрэнерго.
— Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время в случае изменения ситуации и роста потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в выходные дни не проводятся, — объясняют энергетики.
При этом в Одессе до сих пор действуют сетевые ограничения, вызванные повреждениями энергетической инфраструктуры. Поэтому там применяются графики почасовых отключений.
Из-за угрозы ракетной атаки 18 февраля в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применялись экстренные отключения света. Сейчас они отменены.
Воздушные силы ВСУ сегодня сбили две из четырех крылатых ракет Калибр, выпущенных Россией по территории Украины из акватории Черного моря.
Источник: Укренерго