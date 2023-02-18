Енергосистема повертається до нормальної роботи, дефіциту немає – Укренерго
Після ракетної атаки вранці 18 лютого електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі, тому екстрені відключення світла скасовуються, повідомляє Укренерго.
– Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання у вихідні не проводяться, – пояснюють енергетики.
Водночас в Одесі досі діють мережеві обмеження, спричинені пошкодженнями енергетичної інфраструктури. Тому там застосовуються графіки погодинних відключень.
Через загрозу ракетної атаки 18 лютого у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла. Наразі вони скасовані.
Повітряні сили ЗСУ сьогодні збили дві з чотирьох крилатих ракет Калібр, випущених Росією по території України з акваторії Чорного моря.
Джерело: Укренерго