Американский вертолет Black Hawk: особенности и технические характеристики
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало фотографии своих бойцов вместе с американскими боевыми вертолетами Black Hawk.
Факты ICTV узнали, что известно о вертолетах Black Hawk, в каких операциях их можно применять и каковы их технические характеристики.
Американский Black Hawk: что известно о вертолете
На опубликованных фотографиях в Telegram-канале ГУР МО можно увидеть два вертолета – украинский Ми-24 и, вероятно, экспортную версию вертолета UH-60 Black Hawk, который, судя по украинским знакам, находится на вооружении разведчиков.
Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный Ястреб) — это американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.
Вертолет был разработан Sikorsky Aircraft Corporation и принят на вооружение армии США в 1979 году. С тех пор он широко используется в армейских операциях по всему миру.
Вертолет обладает высокой маневренностью и может перевозить до 14 человек, включая экипаж.
— Black Hawk — это многофункциональный вертолет, который используется как для транспортных операций, так и для военных операций (высадка десанта, диверсионно-разведывательных групп и тому подобное), — отмечает военный эксперт Александр Коваленко.
Вертолет обладает такими скоростными характеристиками:
- Максимально допустимая скорость: 361 км/ч.
- Максимальная скорость: 296 км/ч.
- Крейсерская скорость: 282 км/ч.
Black Hawk имеет множество модификаций:
- YUH-60A — испытательный вертолет.
- UH-60A Black Hawk — основной вариант вертолета для армии США.
- UH-60C Black Hawk — модифицированная версия вертолета для осуществления управления.
- EH-60C Black Hawk — для выполнения специальных операций РЭБ.
- НН-60D Night Hawk — ночная модификация вертолета, предназначенная для ВВС США.
- МН-60А Velcro Hawk — 30 машин UH-60А, модифицированные для выполнения специальных операций.
- МН-60А Embassy Hawk — модификация вертолета для действий на европейском ТВД.
- CH-60E — вариант транспортного вертолета для морской пехоты США.
Это лишь краткий перечень имеющихся модификаций американского вертолета Black Hawk.
— Можно говорить, что нам такой необходим для того, чтобы можно было быстро перебрасывать важные подразделения в зоны боевых действий или доставлять специальные группы военных для выполнения определенных задач, — добавляет военный эксперт.
В целом вертолет Black Hawk может использоваться для различных миссий, включая транспортировку военных, помощь при чрезвычайных ситуациях, а также участие в военных операциях (спасение раненых, атаки на позиции врага).
— Этот вертолет предназначен для перевозки небольшого количества личного состава подразделений, которые должны проводить спецоперации в тылу врага или для переброски подразделений для подкрепления основных сил, — добавляет Коваленко.
Технические характеристики Black Hawk
- Длина: 19,76 м.
- Высота: 5,22 м.
- Размах крыльев: 16,36 м.
- Максимальная скорость: 296 км/ч.
- Дальность полета: до 760 км.
- Максимальная высота полета: 5,790 м.
Стоимость одного вертолета Sikorsky UН-60 Black Hawk — $21,3 млн.