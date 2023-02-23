Февраль, 23 в 16:25

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало фотографии своих бойцов вместе с американскими боевыми вертолетами Black Hawk.

Факты ICTV узнали, что известно о вертолетах Black Hawk, в каких операциях их можно применять и каковы их технические характеристики.

Американский Black Hawk: что известно о вертолете

На опубликованных фотографиях в Telegram-канале ГУР МО можно увидеть два вертолета – украинский Ми-24 и, вероятно, экспортную версию вертолета UH-60 Black Hawk, который, судя по украинским знакам, находится на вооружении разведчиков.

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Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный Ястреб) — это американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.

Вертолет был разработан Sikorsky Aircraft Corporation и принят на вооружение армии США в 1979 году. С тех пор он широко используется в армейских операциях по всему миру.

Вертолет обладает высокой маневренностью и может перевозить до 14 человек, включая экипаж.

— Black Hawk — это многофункциональный вертолет, который используется как для транспортных операций, так и для военных операций (высадка десанта, диверсионно-разведывательных групп и тому подобное), — отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Вертолет обладает такими скоростными характеристиками:

Максимально допустимая скорость: 361 км/ч.

Максимальная скорость: 296 км/ч.

Крейсерская скорость: 282 км/ч.

Black Hawk имеет множество модификаций:

YUH-60A — испытательный вертолет.

— испытательный вертолет. UH-60A Black Hawk — основной вариант вертолета для армии США.

— основной вариант вертолета для армии США. UH-60C Black Hawk — модифицированная версия вертолета для осуществления управления.

— модифицированная версия вертолета для осуществления управления. EH-60C Black Hawk — для выполнения специальных операций РЭБ.

— для выполнения специальных операций РЭБ. НН-60D Night Hawk — ночная модификация вертолета, предназначенная для ВВС США.

— ночная модификация вертолета, предназначенная для ВВС США. МН-60А Velcro Hawk — 30 машин UH-60А, модифицированные для выполнения специальных операций.

— 30 машин UH-60А, модифицированные для выполнения специальных операций. МН-60А Embassy Hawk — модификация вертолета для действий на европейском ТВД.

— модификация вертолета для действий на европейском ТВД. CH-60E — вариант транспортного вертолета для морской пехоты США.

Это лишь краткий перечень имеющихся модификаций американского вертолета Black Hawk.

— Можно говорить, что нам такой необходим для того, чтобы можно было быстро перебрасывать важные подразделения в зоны боевых действий или доставлять специальные группы военных для выполнения определенных задач, — добавляет военный эксперт.

В целом вертолет Black Hawk может использоваться для различных миссий, включая транспортировку военных, помощь при чрезвычайных ситуациях, а также участие в военных операциях (спасение раненых, атаки на позиции врага).

— Этот вертолет предназначен для перевозки небольшого количества личного состава подразделений, которые должны проводить спецоперации в тылу врага или для переброски подразделений для подкрепления основных сил, — добавляет Коваленко.

Технические характеристики Black Hawk

Длина: 19,76 м.

Высота: 5,22 м.

Размах крыльев: 16,36 м.

Максимальная скорость: 296 км/ч.

Дальность полета: до 760 км.

Максимальная высота полета: 5,790 м.

Стоимость одного вертолета Sikorsky UН-60 Black Hawk — $21,3 млн.