После освобождения целовал украинскую землю: мариуполец рассказал о пытках в российском плену

Февраль, 27 в 21:19

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали историю коренного мариупольца Артура (из соображений безопасности имя изменено), который присоединился к территориальной обороне и начал защищать родной город. Однако позже его группа с украинскими воинами попала в окружение, когда смежное подразделение оставило позиции.

Им поступил приказ сдаваться в плен. Артура освободили из неволи во время обмена военнопленными, который завершился 4 февраля. Он запомнился трогательной фотографией, на которой целует родную Украину.

– Мы сдавались небольшими группами, человек по 50. Сдаваться было страшно: думали, что нас сразу начнут убивать. Но нас “принимали” так называемые ДНРовцы, которым россияне приказали пленников не трогать. Сначала нас даже не били, – рассказал освобожденный из плена воин.

Выводили из автобусов и били палками

По словам бойца, в плену проводили так называемую приемку. Каждого человека выводили по очереди из автобусов, начинали расспрашивать имя, подразделение и должность. А когда человек начинал отвечать, тогда оккупанты начинали бить его палками.

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– Еды давали очень мало, ее нужно было очень быстро есть. Кормили преимущественно кашами, они обычно были очень пресными. Иногда давали макароны и рис. Запомнился очень плохой хлеб – кислый. И настолько кислая капуста, что ее просто невозможно было есть. Фруктов и овощей нам никогда не давали, мяса тоже. Хотя несколько раз дали что-то вроде четверти котлеты – из мяса ужасного качества, которое очень воняло, – отметил он.

Боец рассказал, что во время плена украинцы просили дать книги, однако российские надзиратели запрещали читать любую литературу, журналы, смотреть телевидение или слушать радио. Не забывали и “вливать в уши” ложь о “падении Украины”, чтобы деморализовать военнопленных.

– Нам постоянно говорили, что нас никогда не поменяют, что Украине мы не нужны. Врали, что Украина уже упала, а нас повезут в Сибирь лес валить. Надзиратели развлекались тем, что заставляли нас, например, выбегать ночью с матрасами, как будто пожар начался, – поделился освобожденный защитник.

Замотали головы пакетами и вывезли в Украину

После долгих дней плена оккупанты приказали собраться, замотали головы украинских воинов пакетами и привезли на аэродром. Оттуда повезли в автозаках, подсаживали других пленных, среди которых были и раненые. Мужчина был уверен, что его снова повезут в другую колонию на так называемую приемку, где их снова начнут бить.

– И вдруг услышал: парни, поднимайте головы, все хорошо, вы свободны. На украинском! Я не мог поверить. Сначала думал, что россияне хотели так пошутить, выучили несколько слов на украинском. Потом вижу – шеврон украинский, нашу форму, наш флаг! Когда я увидел флаг – у меня на глазах выступили слезы, – поделился Артур.

По его словам, он толкал парней в плечо, чтобы они подняли головы и увидели, что освобождены из плена. Однако все были очень запуганы после издевательств россиян.

– Тогда нас перевели в наши автобусы. И пока мы ехали уже в сторону Украины – все равно не мог поверить… В конце концов мы выходим на улицу, а там молодые девушки и парни. Улыбаются, обнимают нас! Всем помогают. И я поднял голову, чтобы посмотреть на небо. В плену нам запрещали даже подходить к окнам. Я не видел неба 10 месяцев! И просто упал на колени и расплакался. Целовал снег и плакал, не мог сдержать эмоции.

Всегда была надежда на освобождение

Освобожденный из плена защитник поделился, что всегда надеялся на то, что всех бойцов освободят из российского плена.

– Надежда на то, что нас освободят, была всегда. Я понимал, что нас рано или поздно обменяют. В плену нам делать было нечего, мы по 16 часов просто сидели. Работать нам не давали, а чтобы мозг не деградировал, я начал в голове писать песни. Даже одну написал про плен. Одну написал о том, как мы воевали. Планирую в будущем записать в студии.

По его словам, держаться в плену помогало обычное общение – о рецептах, еде, планах и заветных мечтах.

– И простое общение. Мы общались обо всем, обо всем что можно поговорить. Говорили о рецептах. Мы хотели очень есть поэтому чаще всего о еде и говорили. Делились своими планами: кто-то планирует из села переехать в город, кто-то хочет вести сельское хозяйство. Так мы и держались, – поделился освобожденный воин.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными