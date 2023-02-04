Февраль, 04 в 13:21

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные видеокадры обмена пленными 4 февраля, во время которого удалось вернуть из российского плена еще 116 украинских защитников.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, освобождение украинцев стало результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

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– Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца! – подчеркнули в СБУ.

На обнародованном видео видно, как прибывают автобусы с освобожденными защитниками, их искреннюю радость из-за возвращения домой.

Из плена удалось освободить 87 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 8 бойцов терробороны (среди которых одна женщина), 7 нацгвардейцев, 6 представителей Национальной полиции, 5 пограничников, двух военных моряков, одного представитель ГСЧС.

Всего к своим семьям вернулись 114 военнослужащих рядового и сержантского состава и двое офицеров. Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, а самому старшему — 62 года.

Кроме того, удалось вернуть тела погибших волонтеров Кристофера Мэтью Перри (Великобритании) и Эндрю Тобиаса Мэтью Бегшоу (Новая Зеландия), а также украинского добровольца Евгения Кулика.

Первый в 2023 году обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 8 января. Тогда из российского плена удалось вернуть 50 украинских воинов.