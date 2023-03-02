Поднаем жилья для военнослужащих 2023: как получить компенсацию

Март, 02 в 17:20

Украинские военнослужащие имеют право получить денежную компенсацию за поднаем жилья. Если у военного есть семья, эта сумма увеличивается.

Факты ICTV узнавали, какую денежную компенсацию могут получить военные за поднаем жилья, какие документы понадобятся и как получить услугу.

Размер денежной компенсации за поднаем жилья 2023

Согласно отдельному поручению министра обороны Украины №2418/с, размер выплаты денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилых помещений с 1 января 2023 года составляет:

Сейчас смотрят

в Киеве — 3 800 грн в месяц;

в областных центрах — 2 850 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 1 900 грн в месяц.

Для военнослужащих, имеющих трех и более членов семьи, указанные размеры увеличиваются в 1,5 раза:

в городе Киев — 5 700 грн в месяц;

в областных центрах — 4 275 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 2 850 грн в месяц.

Денежная компенсация выплачивается ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий).

Как получить компенсацию за поднаем жилья 2023

Порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилья и его аренду регламентирован постановлением Кабинета министров Украины от 26 июня 2013 года № 450 и приказом Министерства обороны Украины от 31.07.2018 № 380 Об утверждении Инструкции по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей жилыми помещениями.

Денежная компенсация выплачивается со дня регистрации поданного в установленном порядке рапорта на имя командира части. Кроме того, для получения компенсации регистрация места жительства военных и членов их семей по месту прохождения военной службы является не обязательной.

Для получения компенсации за поднаем жилья военнослужащий подает рапорт командиру воинской части. Вместе с рапортом военнослужащий подает документы согласно перечню, установленному Порядком выплаты денежной компенсации, справку о составе семьи и справку о проверке жилищных условий.

Если военнослужащий уехал в служебную командировку (более 6 месяцев), право на оформление (возобновление) документов для получения денежной компенсации имеют члены его семьи.

В приказе Минобороны говорится, что военнослужащие, получающие компенсацию за поднаем, обязаны письменно докладывать командиру воинской части об обстоятельствах, имеющих значение или влияющих на ее размер, в течение десяти дней со дня наступления таких обстоятельств.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко подтверждает все условия получения военными компенсации за поднаем жилья.

Какие документы нужны

Для получения компенсации за поднаем жилья понадобятся:

копии паспортов и идентификационных кодов военнослужащего и членов его семьи;

информация (выписка, информационная справка) из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи;

справки (или их копии, заверенные установленным порядком) о составе семьи (можно получить в воинской части по месту службы);

копии свидетельств о браке и рождении детей (при наличии);

заверенную копию справки об обеспеченности жильем с предыдущего места службы, выданную квартирно-эксплуатационным органом.

Проект договора аренды жилья разрабатывается воинской частью, согласовывается квартирно-эксплуатационными органами и после заключения регистрируется в воинской части. Документ хранится в финансовой службе части и является основанием для оплаты аренды жилья.

Оплата поднайма жилья осуществляется по месту прохождения военной службы или по месту выплаты в безналичной форме.

Отказать в получении этих средств могут при условии, если у военных и членов их семей, претендующих на получение компенсации, есть собственное жилье в населенном пункте, где проходит службу военнослужащий.