Планируя поездку в Польшу, многие украинские берут с собой продукты питания, лекарства, косметику или личные вещи.

Однако перед путешествием следует заранее узнать, что можно перевозить через границу Польши, ведь для отдельных товаров действуют четкие ограничения по количеству, весу или стоимости.

Что можно перевозить через границу Польши, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Что можно перевозить через границу из Украины в Польшу в 2026 году

Для въезжающих из Украины в Польшу пассажиров применяются правила ввоза товаров из стран, не входящих в Европейский Союз.

Но таможенное законодательство ЕС позволяет государствам-членам временно вводить дополнительные ограничения, если этого требует эпидемическая или фитосанитарная ситуация.

Если товары перевозятся не для продажи, а для собственного пользования или в качестве подарка, они считаются товарами некоммерческого назначения.

Помимо перечня разрешенных продуктов существует и предельная стоимость вещей, которые можно ввозить без уплаты таможенных платежей. Согласно статье 56 закона Польши о налоге на товары и услуги она составляет:

до €430 для прибывающих самолетом или морским транспортом;

до €300 для путешествующих на автомобиле, автобусе, поезде или пешком.

В эту сумму не включаются личные вещи, которые человек временно перевозит с собой, лекарства для собственного пользования, а также горючее, находящееся в штатном баке автомобиля или в отдельной канистре объемом до 10 литров.

Что можно перевозить через границу Польши: правила и разрешенные продукты

После изменений в европейское законодательство перечень разрешенных продуктов значительно расширился. Часть товаров, ранее вызывавших вопросы на границе, теперь разрешена к ввозу при условии, что они предназначены для личного потребления.

Такие правила предусмотрены Регламентом (ЕС) 2019/2122, а также изменениями, которые Европейская комиссия внесла в правила ввоза отдельных пищевых продуктов из третьих стран.

Мед

Одним из продуктов, который разрешено перевозить через польскую границу, является мед.

В разъяснениях Европейской комиссии говорится, что продукты, не содержащие мяса или молока, можно ввозить для личного пользования в количестве до 2 кг на человека. К этой категории относится и натуральный мед.

Шоколад и шоколадные изделия

Многие украинцы интересуются, можно ли взять с собой шоколад или конфеты. Пока такая продукция разрешена к ввозу. Это касается шоколада, шоколадных конфет, сладких паст и прочих готовых кондитерских изделий.

Но продукция должна быть в заводской неповрежденной упаковке и не нуждаться в специальном температурном режиме при транспортировке. Для личного использования можно перевозить до 2 кг таких изделий.

Крупы и сухие продукты

Отдельные ограничения для круп европейское законодательство не устанавливает. Поэтому рис, гречку, овсянку, пшено и другие крупы можно перевозить как продукты, не содержащие мяса или молока. Следует не превышать 2 кг одного вида продукции для личного пользования.

Такое же правило применимо и ко многим другим сухим продуктам в заводской упаковке.

Хлеб, печенье, макароны и сухие завтраки

После изменений в правила ЕС разрешено перевозить значительное количество готовых продуктов растительного происхождения.

В частности, разрешается ввозить:

хлеб и булочки;

печенье, крекеры, вафли;

сухари;

макароны;

лапшу;

кускус;

хлопья;

мюсли;

сухие завтраки;

рисовые и зерновые готовые продукты.

Для таких товаров также действует ориентировочное ограничение до 2 кг для личного использования.

Овощи и фрукты

Для личного использования их разрешено перевозить в количестве до 2 кг. Также следует учитывать, что в зависимости от фитосанитарной ситуации Европейский Союз или отдельные страны могут временно вводить дополнительные ограничения по отдельным видам растительной продукции.

Поэтому перед поездкой рекомендуется проверить актуальные требования польской таможенной и фитосанитарной служб.

Какие лекарства можно брать с собой

Если препараты предназначены для личного использования, их также можно перевозить через границу. Общее правило предусматривает ввоз до пяти наименьших упаковок одного лекарственного средства.

Такие же требования применяются и к антибиотикам. Отдельные нормы именно для этой группы препаратов польское законодательство не устанавливает.

Бытовая техника и электроника

Отдельных запретов на ввоз бытовой техники нет. Телефон, ноутбук, планшет, фотоаппарат или другая техника, используемая человеком во время поездки, обычно рассматриваются как личные вещи.

Если же перевозятся новые товары, то необходимо учитывать общие ограничения по их стоимости.

Косметика и духи

Парфюмерия и косметика также разрешены к ввозу. Если речь идет о личных средствах гигиены или косметике, используемой человеком во время путешествия, обычно проблем на границе не возникает.

В случае перевозки большого количества новой продукции таможенники могут оценивать ее как товар, поэтому желательно иметь документы, подтверждающие ее стоимость.

Сколько валюты можно перевозить

Наличные деньги можно ввозить в Польшу. Без обязательного декларирования разрешено перевозить сумму, не превышающую €10 000 или эквивалент в другой валюте.

Если сумма больше, ее необходимо задекларировать при пересечении границы.

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