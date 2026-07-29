Каждый год на дорогах растет количество автомобилей, а вместе с этим и риск нарушений ПДД. Даже внимательное вождение не всегда гарантирует, что водитель не получит штрафа, ведь нарушения могут фиксировать автоматические камеры или другие средства контроля.

Как проверить авто на штрафы и где это можно сделать бесплатно, читайте в материале Фактов ICTV.

В МВД предупредили о фейковых штрафах: как не попасть на крючок мошенников

В Министерстве внутренних дел призывают водителей быть внимательными. В последнее время мошенники все чаще рассылают SMS, сообщения в мессенджерах или электронные письма о штрафах ПДД со ссылками, ведущими на поддельные сайты.

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В МВД отмечают, что не стоит спешить открывать такие ссылки, даже если сообщение выглядит убедительно. Таким образом злоумышленники пытаются выманить персональные данные или реквизиты банковских карт.

Чтобы не стать жертвой аферистов, проверять информацию о штрафах рекомендуют только через официальные государственные сервисы.

Сделать это можно:

на вебпортале МВД;

через портал или приложение Дія;

с помощью Электронного кабинета водителя;

официального приложения Штрафы ПДД.

В ведомстве также обращают внимание, что патрульная полиция не посылает сообщения о штрафах на мобильные телефоны.

Если же нарушение было зафиксировано камерами автоматической фото- или видеофиксации, а штраф не уплачен в определенный законом срок, владельцу автомобиля посылают бумажное письмо по почте.

Если полученное сообщение вызывает подозрение, в МВД советуют не переходить по ссылкам и не вводить свои личные или банковские данные.

Вместо этого стоит самостоятельно открыть один из официальных сервисов и проверить, действительно ли такой штраф существует. А если вы все же стали жертвой мошенников, нужно поскорее обратиться в киберполицию.

Еще один простой совет от правоохранителей — обращайте внимание на адрес сайта. Официальные государственные ресурсы Украины используют домен gov.ua, поэтому именно на нем следует проверять любую информацию, связанную со штрафами.

Как проверить машину на штрафы: способы

Проще всего проверить авто на штрафы можно с помощью официального сервиса Министерства внутренних дел. Для этого необходимо перейти к разделу проверки административных правонарушений, выбрать подходящий сервис и ввести нужные данные.

На этой площадке проверка на штрафы по номеру авто только по государственному номеру невозможна. Для поиска система также попросит указать один из дополнительных идентификаторов, например серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение или номер постановления.

После этого сервис покажет, есть ли открытые штрафы, а также позволит просмотреть постановление, ознакомиться с фото- или видеофиксацией нарушения (если оно есть) и при необходимости оплатить штраф онлайн.

Еще один официальный способ — Электронный кабинет водителя. После авторизации пользователь получает доступ к информации о собственных административных правонарушениях. Здесь можно проверить, были ли вынесены постановления, просмотреть их статус, узнать, какие штрафы уже оплачены, а какие остаются открытыми.

Проверить информацию можно и через портал или приложение Дія, если водитель авторизован в системе и его документы подтянуты к профилю.

Кроме того, Министерство внутренних дел рекомендует пользоваться собственным мобильным приложением Штрафы ПДД, позволяющим получать уведомления о новых постановлениях, просматривать их и оплачивать онлайн.

Как проверить машину на штрафы и историю перед покупкой

Если вы хотите приобрести автомобиль, одной только проверки авто на штрафы недостаточно. Следует выяснить историю транспортного средства.

Сделать это можно через Электронный кабинет водителя. По VIN-коду сервис позволяет получить информацию об автомобиле, в частности, дату первой регистрации, год выпуска, количество предыдущих владельцев, дату последней регистрации, сервисный центр, в котором она проводилась, а также основные технические характеристики транспортного средства. Проверка не бесплатная, стоимость услуги — 54,82 грн.

VIN-код — это уникальный идентификационный номер автомобиля, сравнимый с его паспортом. Именно поэтому перед покупкой следует проверить, совпадает ли номер в документах с нанесенным на кузов автомобиля, а также нет ли признаков его изменения или повреждения.

Специалисты Главного сервисного центра МВД также советуют не пренебрегать экспертным исследованием автомобиля. Такую проверку можно заказать в сервисном центре МВД еще до заключения договора купли-продажи.

В ходе экспертного исследования специалисты проверяют подлинность VIN-кода, номеров кузова, шасси, рамы и двигателя, исследуют регистрационные документы и устанавливают, не изменялись ли идентификационные номера и отсутствуют ли признаки подделки.

После завершения проверки владелец получает официальное экспертное заключение, которое может стать дополнительным подтверждением того, что автомобиль не имеет проблем с документами или идентификационными номерами.

Именно поэтому перед покупкой подержанного автомобиля уделите немного времени проверке. Использование официальных сервисов МВД, проверка VIN-кода и экспертное исследование помогут избежать неприятных сюрпризов после заключения сделки и сделают покупку гораздо безопаснее.

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