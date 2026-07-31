В кабинете косметолога появился новый тип пациентов. Они не жалуются на морщинки. Не просят увеличить губы или скорректировать скулы. Их беспокоит другое.

– Я похудела на 18 килограммов. Почему теперь выгляжу старше?

За последний год этот вопрос звучит настолько часто, что для него уже появилось отдельное название – Оземпик-фейс (Ozempic face). Несмотря на громкий термин, проблема не связана с самим препаратом. Подобные изменения врачи наблюдали и раньше после операций, жестких диет или любого быстрого похудения. Препараты GLP-1 только сделали этот сценарий более заметным.

Настоящий интерес вызывает другое. Оказалось, что быстрое уменьшение веса меняет не только контуры лица. Оно заставляет косметологов пересматривать привычные протоколы омоложения.

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Современный подход к этой объяснении этой проблемы, предупреждение или ее избежание налицо и в Украине, в частности, в компании Emet, которая является официальным дистрибьютором передовых препаратов для эстетической медицины.

Почему после минус 15 кг зеркало вдруг начинает “прибавлять” возраст

Казалось бы, проблема очевидная: лицо потеряло объем, так что его нужно повернуть. Однако практика показала, что все сложнее. После быстрого похудения меняется не только форма лица. Меняется сама кожа.

Она уже не так хорошо удерживает ткани, иначе реагирует на нагрузку и медленнее восстанавливает собственный коллагеновый каркас. Именно поэтому два пациента с одинаковой потерей веса могут выглядеть совершенно по-разному.

RF запускает процесс неокологенеза, но не завершает его

Еще несколько лет назад логика была достаточно простая: если кожа потеряла тонус, ее нужно стимулировать. RF-лифтинг и сегодня остается одним из самых эффективных методов работы с качеством кожи. Контролируемый прогрев активирует фибробласты, запускает синтез нового коллагена и создает условия для постепенного уплотнения дермы.

Но клиническая практика показала одну немаловажную деталь. Процедура не завершает ремоделирование. Она только открывает этот процесс.

После RF-лифтинга ткани еще несколько недель находятся в фазе активной перестройки. Именно в этот период формируется новый коллагеновый каркас, от которого зависит, насколько упругой и плотной будет кожа через несколько месяцев.

Именно тогда у специалистов возник закономерный вопрос: можно ли поддержать ткани в тот момент, когда они больше нуждаются в ресурсах для восстановления?

Самое важное начинается уже после RF

Долгое время считалось, что если удалось активировать фибробласты, дальше организм справится сам. Практика оказалась более сложной. После быстрого похудения дерма восстанавливается в условиях, к которым она не была готова.

Клетки меняют механическую нагрузку, перестраивается внеклеточный матрикс, формируется новый коллагеновый каркас. Это десятки процессов, которые должны работать синхронно. Если это взаимодействие нарушается, ткани восстанавливаются медленнее, а результат оказывается менее прогнозируемым.

Внимание врачей постепенно сместилось с отдельной процедуры на весь период регенерации. Не случайно в современных протоколах после RF-лифтинга появляются экзосомы.

Не как замена аппаратной методики. И не как способ сделать процедуру более “сильной”. Их используют в других целях — поддержать естественную коммуникацию между клетками тогда, когда она больше всего влияет на перестройку тканей.

Не все экзосомы одинаковы

Слово “экзосомы” давно перестало быть синонимом всех продуктов этого класса. Сегодня для врача значение имеет другое: источник экзоса, способ их получения, концентрация биоактивных молекул и технология производства.

Именно эти параметры определяют, какой регенеративный потенциал имеет препарат.

EXOXE построен вокруг этой концепции. Препарат содержит 6 миллиардов чистых экзосов, полученных из мезенхимальных стволовых клеток амниотической жидкости человека. Технология IOE позволяет получить экзосомы с высокой концентрацией биологически активных компонентов – более 70 факторов роста и более 1800 протеинов, участвующих в процессах регенерации.

Для косметолога это означает не большее количество активов в составе. Это значит другое.

В момент, когда после RF-лифтинга ткани активно перестраиваются, экзосомы поддерживают процессы, от которых зависит качество этого восстановления.

синтез нового коллагена и эластина;

ремоделирование внеклеточного матрикса;

формирование новых сосудов;

регуляцию локального воспалительного ответа;

защиту коллагеновых волокон от разрушения

После резкого похудения сочетание RF-лифтинга и экзосом все чаще рассматривается не как две отдельные процедуры, а как последовательные этапы одного процесса — от запуска ремоделирования до поддержки естественной регенерации тканей.

После GLP-1 косметология уже не будет прежней

Появление GLP-1-терапии изменило не только подходы к лечению ожирения. Она поставила перед эстетической медициной новую задачу: научиться работать с кожей, которая претерпела резкие изменения из-за потери объемов, о чем часто рассказывают специалисты Emet, на своей странице в Instagram.

Поэтому современная косметология все реже концентрируется на отдельных процедурах. В центре внимания оказываются процессы, происходящие внутри ткани после потери веса: как формируется новый коллаген, как перестраивается внеклеточный матрикс, как клетки координируют восстановление.

Возможно, главный тренд ближайших лет будет не в появлении новых препаратов или аппаратов.

Самой ценной технологией станет способность помочь коже сделать то, что она когда-то умела сама – качественно восстанавливать себя.

Быстро похудеть сегодня стало проще. Научить кожу успевать за этими изменениями – вот вызов, который косметология только начинает решать.

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